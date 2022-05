Νέο, ηλεκτρικό επαγγελματικό Ford E-Transit Custom

Η Ford πραγματοποιεί σήμερα ένα ακόμα σημαντικό βήμα στο ταξίδι μετασχηματισμού για τη μετάβασή της στην ηλεκτροκίνηση καθώς η Ford Pro αποκάλυψε τις πρώτες λεπτομέρειες του εντελώς νέου και αμιγώς ηλεκτρικού E-Transit Custom.

Ακολουθώντας κατά πόδας το βήματα του αμιγώς ηλεκτρικού E-Transit του οποίου η παραγωγή ξεκίνησε φέτος το Μάρτιο - το οποίο αποτελεί το πρώτο από τα τέσσερα ακόμα αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα που η Ford Pro θα παρουσιάσει μέχρι το 2024 - το E-Transit Custom είναι σχεδιασμένο τόσο για να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία van ενός τόνου στην Ευρώπη όσο και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της περιοχής σε μία αβίαστη μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Ο αμιγώς ηλεκτρικός διάδοχος του van με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για να ταιριάζει απρόσκοπτα στο οικοσύστημα λύσεων της Ford Pro που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και προσθέτουν αξία. Το E Transit Custom θα υποστηρίζεται από το λογισμικό, τις λύσεις φόρτισης, συντήρησης και χρηματοδότησης της Ford Pro μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα συμβάλει στην αύξηση του παραγωγικού χρόνου και στη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Η νεότερη προσθήκη στην ηλεκτροκίνητη γκάμα της Ford Pro θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί της τολμηρής δέσμευσης της Ford για μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα τα οχήματά της που θα πωλούνται στην Ευρώπη και ουδετερότητα άνθρακα σε όλο το αποτύπωμα των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων μέχρι το 2035.

Η ασυμβίβαστη, αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική του E-Transit Custom βοηθά στην επίτευξη μιας στοχευόμενης αυτονομίας έως και 380 km, 3 προσφέροντας ταυτόχρονα ταχεία φόρτιση DC και πλήρη ικανότητα ρυμούλκησης– πέρα από το δυναμικό, νέο στυλ. Επιπλέον, το νέο van θα ανεβάσει την παραγωγικότητα σε νέα επίπεδα, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για συνεχή συνδεσιμότητα.

«Αυτή είναι μία στιγμή ορόσημο για τους διαχειριστές επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, καθώς και μία ακόμα πολύ σημαντική υλοποίηση των φιλοδοξιών μας στην Ford Pro», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Ευρώπης. «Το van με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη μόλις έγινε αμιγώς ηλεκτρικό και με την υποστήριξη της μοναδικής one-stop-shop υπηρεσίας μας Ford Pro που ενισχύει την παραγωγικότητα, τα λειτουργικά οφέλη που θα φέρει στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δεν μπορούν να υπερεκτιμηθούν.»

Ηλεκτρική ισχύς στις άκρες των δακτύλων σας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το E-Transit Custom προσφέρει μία απαράμιλλη εμπειρία πελάτη, μεταξύ των λειτουργιών που αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη εμπεριστατωμένες πληροφορίες από χρήστες van οχημάτων είναι η τεχνολογία ProPower Onboard, η οποία θα παρέχει αξιοποιήσιμη ισχύ για την τροφοδοσία εργαλείων, φώτων και συσκευών στον τόπο εργασίας.

Με μία εκφραστική και σμιλευμένη σχεδίαση, το E-Transit Custom είναι ένα όχημα εργασίας για το οποίο οι εταιρείες όλων των μεγεθών θα είναι περήφανες, καθώς με αυτό θα έχουν στη διάθεσή τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τις δραστηριότητές τους. Διαθέτοντας επαναπροσδιορισμένες αναλογίες, μία σιλουέτα γεμάτη αυτοπεποίθηση και full LED φωτισμό, το νέο μοντέλο θα θέσει ένα νέο, ξεχωριστό σχεδιαστικό ορόσημο στην κατηγορία ενός τόνου.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ford ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2024, τέσσερα ακόμα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα θα πλαισιώσουν το E-Transit van δύο τόνων ως μέρος της εμβληματικής οικογένειας Transit, συμπεριλαμβανομένων των Transit Custom van και Transit Courier van, καθώς και των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Tourneo Custom και Tourneo Courier.

Το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom θα αρχίσει να κατασκευάζεται το δεύτερο εξάμηνο του 2023 αποτελώντας μέρος της πιο εκτεταμένης γκάμας Transit Custom που έχει προσφερθεί ποτέ σε Ευρωπαίους πελάτες. Περισσότερες προϊοντικές λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν φέτος το Σεπτέμβριο.

Όλες οι εκδόσεις του Transit Custom θα κατασκευάζονται από την Ford Otosan – την κοινοπραξία της Ford στην Τουρκία – στο εργοστάσιό της στο Kocaeli, την έδρα της Ευρωπαϊκής παραγωγής Transit, που θα παραδοθεί ως μέρος εξαγγελθείσας επένδυσης ύψους 2 δισ. ? της Ford Otosan στις εκεί εγκαταστάσεις της. Η Ford, η SK On Co., Ltd. και η Koç Holding πρόσφατα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για μία κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία που θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Στόχος είναι η έναρξη παραγωγής να ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα από 30 έως 45 GWh.

# # #

1 Αυστρία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία, Τουρκία

2 Με βάση τα στοιχεία Παγκόσμιων Νέων Ταξινομήσεων της S&P για το 2021.

3 Οι επίσημα εγκεκριμένες τιμές ενεργειακής απόδοσης θα δημοσιευτούν όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης των πωλήσεων. Ο στόχος αυτονομίας και ο χρόνος φόρτισης βασίζονται σε αποτελέσματα δοκιμών του κατασκευαστή και υπολογισμούς σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η πραγματική αυτονομία ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες όπως εξωγενείς παράγοντες, στυλ οδήγησης, συντήρηση οχήματος, ηλικία και κατάσταση υγείας μπαταρίας ιόντων λιθίου.

Οι δηλωμένες κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας (WLTP), οι εκπομπές CO2 και η ηλεκτρική αυτονομία καθορίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕC) 715/2007 και (EU) 2017/1151 μετά την τελευταία τροποποίηση. Οι εφαρμοζόμενες, στάνταρ διαδικασίες δοκιμών επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων οχημάτων και διαφορετικών κατασκευαστών.