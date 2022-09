Νεκρός ο διορισμένος από τους Ρώσους διοικητής στην Ζαπορίζια

Νεκρός είναι ο διορισμένος από τους Ρώσους διοικητής σε πόλη της νότιας Ουκρανίας μετά τον τραυματισμό του από έκρηξη σήμερα, θύμα μιας ακόμα δολοφονίας συνεργάτη της Μόσχας στις υπό ρωσική κατάληψη περιοχές της χώρας

Ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ, αξιωματούχος της ρωσικής διοίκησης της Ζαπορίζια, κατηγόρησε, μιλώντας στο Reuters, την ουκρανική κυβέρνηση για τον θάνατο του Αρτιομ Μπάρντιν.

Τα ρωσικά μέσα μετέδιδαν νωρίτερα ότι ο Μπαρντίν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση αφού το αυτοκίνητο του εξερράγη έξω από το κτίριο διοίκησης της πόλης Μπερντιάνσκ στην Ζαπορίζια, ένα λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα με 100.000 κατοίκους που κατελήφθη από τα ρωσικά στρατεύματα από τον Φεβρουάριο.

Το ρωσικό κανάλι Zvezda, που ελέγχεται από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε βίντεο το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει το αυτοκίνητο που εξερράγη.

In the occupied #Berdyansk, the car of Gauleiter Artyom Bardin exploded.



He is in critical condition in the hospital. pic.twitter.com/0h43GDZIqQ