Νέες προοπτικές για το υδρογόνο ανοίγει η τυποποίηση των fuel cells

Η ίδρυση και η στήριξη με ευρωπαϊκά κονδύλια της κοινοπραξίας “StasHH” που στόχο της έχει την τυποποίηση των κυψελών καυσίμου (fuel cells) για εφαρμογές σε βαρέα οχήματα, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη χρήση του υδρογόνου στις οδικές, αλλά και τις σιδηροδρομικές, μεταφορές.

Για το ρόλο που μπορεί να παίξει το υδρογόνο στις οδικές μεταφορές έχουμε γράψει και άλλες φορές, καθώς μεγάλες εταιρίες, με πρώτη και καλύτερη την Hyundai, αλλά και τις Volvo, Mercedes, Toyota κ.ά., «τρέχουν» προγράμματα εξέλιξης οχημάτων κυψελών καυσίμου (Fuel Cell Electric Vehicles - FCEVs). Η είδηση, τώρα, της δημιουργίας της κοινοπραξίας “StasΗΗ” έρχεται από τη μία να επιβεβαιώσει τη σκοπιμότητα χρήσης του υδρογόνου στο χώρο του αυτοκινήτου - και όχι μόνο του επαγγελματικού - και από την άλλη να δώσει μία νέα ώθηση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής.

Η StasΗΗ αποτελείται από 25 κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα του υδρογόνου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να καθορίσουν, να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν το πρώτο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις μονάδες κυψελών καυσίμου για εφαρμογές σε βαρέα οχήματα. Και όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο γνωστός κατασκευαστής λεωφορείων Solaris που συμμετέχει στην StasΗΗ, αυτό το πρότυπο για τις μονάδες κυψελών καυσίμου μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τη βιομηχανία των fuel cells και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος επιτρέποντας τον ανταγωνισμό, τη μείωση του κόστους και τη μαζική παραγωγή.

Η κοινοπραξία StasHH, η οποία αποτελείται από 11 προμηθευτές συστοιχιών κυψελών καυσίμου, 9 κατασκευαστές οχημάτων & εξοπλισμού και 5 ερευνητικά ινστιτούτα, θα τυποποιήσει τις φυσικές διαστάσεις, τις ψηφιακές διεπαφές, τα πρωτόκολλα δοκιμών και τις απαιτήσεις ασφάλειας των μονάδων κυψελών καυσίμου, οι οποίες μπορούν να εντάσσονται σε συστοιχίες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές βαρέος τύπου, όπως τα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, τα τρένα, πλοία και τα μηχανήματα έργων. Η κοινοπραξία θα χρηματοδοτηθεί με 7,5 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του “Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking” προκειμένου να προωθήσει τη χρήση του υδρογόνου στους τομείς που αναφέραμε ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 15,2 εκατ. ευρώ.

Το γιατί, τώρα, είναι τόσο σημαντικό να υιοθετηθεί μια τυποποίηση φαίνεται από το πώς έχει λειτουργήσει η αντίστοιχη τυποποίηση στον χώρο των μπαταριών που χρησιμοποιούμε στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μας συσκευές. Η ονοματολογία που καθιερώθηκε με την πάροδο του χρόνου για το μέγεθος των μπαταριών - και έγινε γνωστή ως ονοματολογία "σειράς AA"- οδήγησε σε ταχεία υιοθέτηση τεχνολογιών μπαταριών σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Παρόμοια ονοματολογία, η οποία θα δηλώνεται ως "σειρά HH", επιδιώκει να δημιουργήσει η κοινοπραξία StasHH για τις μονάδες κυψελών καυσίμου, οι οποίες αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε συστήματος κυψελών καυσίμου.

Με την επίτευξη βιομηχανικής συναίνεσης μεταξύ των προμηθευτών των συστοιχιών κυψελών καυσίμου και των κατασκευαστών οχημάτων σχετικά με το πρότυπο, οι προμηθευτές των fuel cells στην κοινοπραξία θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν τυποποιημένες μονάδες για διαφορετικές κατηγορίες ισχύος. Οι μονάδες αυτές θα δοκιμαστούν από τα κέντρα δοκιμών της κοινοπραξίας, βάσει ειδικών δεικτών για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων και της ασφάλειας. Παράλληλα, η κοινοπραξία θα προωθήσει το πρότυπο στις κατάλληλες ευρωπαϊκές και διεθνείς πλατφόρμες ρύθμισης, κωδίκων και προτύπων, ώστε να καταστεί δυνατή η παγκόσμια υιοθέτηση του προτύπου.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στην StasHH συναντάμε και πολύ γνωστά ονόματα από τον ευρύτερο χώρο του αυτοκινήτου όπως η Toyota, η Solaris και η Volvo. Αναλυτικότερα, οι 25 οργανισμοί και εταιρίες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία StasHH είναι οι: Alstom Transport SA (γνωστή για τα τρένα υδρογόνου), AVL List GmbH, Ballard Power Systems Europe A/S (κατασκευαστής κυψελών), Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A., Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, DAMEN, ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH, FCP Fuel Cell Powertrain GmbH, FEV Europe GmbH (με την υποστήριξη της FEV Software and Testing Solutions GmbH), Freudenberg FST GmbH, Future Proof Shipping BV, Hydrogenics GmbH (η Hydrogenics GmbH αποτελεί τμήμα της Cummins - γνωστού κατασκευαστή κινητήρων), Intelligent Energy Limited, Nedstack Fuel Cell Technology BV, Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Nuvera Fuel Cells Europe, Proton Motor Fuel Cell GmbH, SINTEF AS, Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Symbio SAS, Toyota Motor Europe NV/SA, VDL Enabling Transport Solutions BV, VDL Energy Systems, Volvo Construction Equipment (υποστηρίζεται από τη Volvo Technology and Volvo Penta), WaterstofNet vzw.