Νέα παιγνίδια της Άγκυρας με άσκηση στο Καστελόριζο

Επανάληψη της γνωστής τακτικής μετά από αρκετές εβδομάδες από την Άγκυρα, η οποία όχι μόνο σπεύδει να επαναφέρει θέμα αποστρατικοποίησης του Καστελόριζου, αλλά ανακοινώνει για αύριο άσκηση η οποία επικαλύπτει περιοχή την οποία έχει ήδη δεσμεύσει για άσκηση η Ελλάδα.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν δεσμεύσει περιοχή νότια του Καστελόριζου αλλά που καλύπτει και μέρος του Καστελόριζου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά για αύριο Τρίτη.

Οι Τουρκικές Αρχές λίγη ώρα αργότερα εξέδωσαν NAVTEX με την οποία δηλώνουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή την αρμοδιότητα για έκδοση NAVTEX έχει η Τουρκία ενώ επισημαίνει ότι η ελληνική άσκηση συνιστά «παραβίαση της υποχρέωσης αποστρατικοποίησης του Καστελόριζου σύμφωνα με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων το 1947».

Η Τουρκία δεν αρκέστηκε σε αυτή την κίνηση και αμέσως μετά δέσμευσε περιοχή για άσκηση, την ίδια ώρα και μέρα εντός της περιοχής που έχει ήδη δεσμεύσει η Αθήνα για τη συγκεκριμένη άσκηση.

Η Ελληνική άσκηση

ZCZC HA89

200700 UTC MAR 21

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 200/21

KASTELORIZO SEA

FIRING EXERCISES

FROM 230600 UTC TO 231000 UTC MAR 21

IN AREA:

36-05.00N 028-44.00E

36-02.40N 029-20.58E

36-09.28N 029-29.82E

36-08.50N 029-34.58E

36-06.48N 029-37.77E

35-03.00N 029-38.00E

35-30.00N 028-10.00E

CANCEL THIS MSG 231100 UTC MAR 21

NNNN

Οι τουρκικές NAVTEX

TURNHOS N/W : 0227/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-03-2021 11:43)

TURNHOS N/W : 0227/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA89-0200/21 PROMULGATED ON 20 MAR 21 COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231100Z MAR 21.

TURNHOS N/W : 0228/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-03-2021 19:28)

TURNHOS N/W : 0228/21

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISE, ON 23 MAR 21 FROM 1001Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 22.00 N - 028 38.00 E

35 22.00 N - 029 38.00 E

36 00.00 N - 029 38.00 E

36 00.00 N - 028 38.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z MAR 21.