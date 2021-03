Μπρούκλιν: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο χτύπησε σε ένα πεζοδρόμιο και έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς μετά από συντριβή πολλαπλών οχημάτων στο Μπρούκλιν την Παρασκευή το απόγευμα μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο WABC.

Αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι τραυματισμοί, αλλά δεν ήταν σαφές πόσα ήταν πεζοί και πόσοι μπορεί να ήταν στα αυτοκίνητα. Κανένας από τους τραυματισμούς δεν θεωρείται σοβαρός εκτός από τρεις οι οποίοι σύμφωνα με το Associated Press έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο έδειξε ότι οι πυροσβέστες βοηθούσαν ένα άτομο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο δίπλα σε ένα SUV με σπασμένο το μπροστινό άκρο και ενεργοποιημένους τους αερόσακους.

#BREAKING



Several reported to be wounded as car hits pedestrians in #Brooklyn #NY #UShttps://t.co/jwHgFBXbOO#Sputnik #BreakingNews pic.twitter.com/YcswQkQmLZ