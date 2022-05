Μπιλ Γκέιτς: Θετικός στον κορονοϊό - «Τυχερός που είμαι εμβολιασμένος»

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter. Όπως έγραψε, παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και παρακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών για απομόνωση μέχρι να είναι ξανά υγιής.

Μάλιστα δήλωσε τυχερός που είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει πρόσβαση στα test αλλά και σε σπουδαία ιατρική περίθαλψη. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στο Ίδρυμα που φέρει το όνομά του, που έχει ως στόχο κανείς να μην έρθει ξανά αντιμέτωπος με την πανδημία.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.