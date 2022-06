Μπάιντεν: Συνεχάρη Σουηδία, Φινλανδία και Τουρκία για την επίτευξη λύσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στο Twitter έδωσε συγχαρητήρια σε Σουηδία, Φινλανδία και Τουρκία, για το γεγονός πως κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία και έτσι θα προχωρήσει απρόσκοπτα η ένταξη των δύο χωρών της Βόρειας Ευρώπης στο ΝΑΤΟ.

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Τουρκία για την υπογραφή τριμερούς μνημονίου – ένα κρίσιμο βήμα προς την πρόσκληση του ΝΑΤΟ στη Φινλανδία και τη Σουηδία, που θα ενισχύσει τη Συμμαχία μας και θα ενισχύσει τη συλλογική μας ασφάλεια – και ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής.» έγραψε ο Μπάιντεν.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl