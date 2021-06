Μπάιντεν: Πολύ καλή η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ως πολύ καλή χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν λίγες στιγμές μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Προσεγγίσαμε με εποικοδομητικό τρόπο τα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε και σε αυτά που διαφωνούμε. Ήταν μια θετική και ειλικρινής συνάντηση», είπε από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος.

Ακολούθως τόνισε πως η Τουρκία εδώ και περίπου 10 χρόνια έχει επωμιστεί το βάρος του προσφυγικού. «Με τον κύριο Μπάιντεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις διαφορετικές απόψεις μας, αλλά και τα κοινά σημεία, στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Μιλήσαμε για πιθανά βήματα που μπορούμε να κάνουμε σε ζητήματα οικονομίας και μηχανισμούς που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε. Ήταν μία σοβαρή συνάντηση με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας μας, καθώς υπάρχουν πολλά περιθώρια για αυτό» πρόσθεσε.

