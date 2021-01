Μόνιμο μπλοκ στον λογαριασμό του Τραμπ επέβαλε το Twitter

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter την οποία ως γνωστόν προτιμά ιδιαίτερα ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε οριστικά τον λογαριασμό του, αφού διαπίστωσε ότι οι αναρτήσεις του ενέχουν «τον κίνδυνο περαιτέρω υποκίνησης βίας».

Το Twitter είχε προηγουμένως αναστείλει για 12 ώρες τον λογαριασμό του Τραμπ μετά τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της βίαιης εξέγερσης της Τετάρτης στο κτίριο του Καπιτωλίου.

«Μετά από προσεκτική ανασκόπηση των πρόσφατων Tweets από τον λογαριασμό @realDonaldTrump και το πλαίσιο γύρω τους- συγκεκριμένα πώς λαμβάνονται και ερμηνεύονται στο Twitter- έχουμε αναστείλει οριστικά τον λογαριασμό», έγραψε η εταιρεία σε ανάρτηση της.

Twitter says it has "permanently suspended" President Trump's account "due to the risk of further incitement of violence." https://t.co/RXQR6a1Y0D pic.twitter.com/RKhUiJB31T