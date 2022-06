Μισέλ σε Ερντογάν για Αν. Μεσόγειο: Βαθιά ανησυχία - Οι διαφορές πρέπει να λύνονται ειρηνικά

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, τονίζοντας ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και πως είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.

«Εξέφρασα τη βαθιά μου ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση. Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας», ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Expressed deep concerns on recent developments in the Eastern Mediterranean.



Differences can only be resolved peacefully and by de-escalating.



Keeping channels of communication open is crucial.