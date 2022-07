Bloomberg: Με χρηματοδότηση από τον Πούτιν η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου

Ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός της Ρωσίας μεταφέρει κονδύλια σε θυγατρική που κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο, η Rosatom απέστειλε την περασμένη εβδομάδα περίπου 5 δισ. δολάρια στην κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Τουρκία, Akkuyu Nuclear JSC.

Τούρκος αξιωματούχος χαρακτήρισε τη μεταφορά κονδυλίων ως χειρονομία καλής θέλησης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον ρόλο του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία

