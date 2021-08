Με «αναγνωριστικές» NAVTEX επιστρέφει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο

Shutterstock

Επαναφορά στη γνωστή πρακτική της αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία μετά από μια μικρή περίοδο αποκλιμάκωσης, στην οποία οδήγησαν μια προβληματική εφαρμογή του Μνημονίου αποφυγής προκλήσεων και η Συμφωνία για αποκλιμάκωση στην συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν τον Ιούνιο.

Μετά από μια περίοδο που κυριαρχούν οι κρίσιμες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η τουρκική εξωτερική πολιτική επικεντρώνεται στην προσπάθεια ανάληψης περιφερειακού ρόλου, η Άγκυρα και με τις προχθεσινές δηλώσεις Ακάρ αλλά και με τις πρώτες «τροχιοδεικτικές βολές» δείχνει ότι κάθε άλλο παρά έχει εγκαταλείψει τις βλέψεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με NAVTEX την οποία εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης, η Άγκυρα ανήγγειλε την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με το σκάφος R/V YUNUS-S για το διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου με την επισήμανση ότι η περιοχή αυτή είναι τούρκικα χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα. Η περιοχή αυτή όμως επικαλύπτει περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και περιοχή που η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX ανήκει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Οι επιστημονικές έρευνες επιτρέπονται στα διεθνή ύδατα αλλά η άδεια, μέσω της NAVTEX δίνεται από το αρμόδιο κράτος που σε ότι αφορά μεγάλο μέρος της περιοχής της τουρκικής αναγγελίας εμπίπτει σε ελληνική αρμοδιότητα.

Με δεύτερη NAVTEX οι τουρκικές Αρχές επιχειρούν να ακυρώσουν την ελληνική NAVTEX HA95-524/21 η οποία εκδόθηκε από τον Σταθμό του Ηρακλείου και αφορά την πραγματοποίηση ασκήσεων με πραγματικά πυρά στο Καρπάθιο πέλαγος νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Σε περιοχή που εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και του FIR Αθηνών. Η Τουρκία με την NAVTEX που εξέδωσε δηλώνει ότι η ελληνική αναγγελία είναι παράνομη, διεκδικώντας ως πρώτο βήμα αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης αναγγελιών για την περιοχή αυτή από τον Σταθμό της Αττάλειας. Η Τουρκία μάλιστα προχώρησε σε επανέκδοση της ελληνικής NAVTEX από τον Σταθμό της Αττάλειας…

Με την ολοκλήρωση του άτυπου μορατόριουμ στις αρχές του Σεπτεμβρίου και όσο η Τουρκία αισθάνεται ισχυροποιημένη από την κρίση στο Αφγανιστάν υπάρχει προβληματισμός για το πως θα «επιστρέψει» στην Ανατολική Μεσόγειο και εάν θα επιχειρήσει να εμπεδώσει την επεκτατική πολιτική της Γαλάζιας Πατρίδας θέλοντας να στείλει μήνυμα και σε άλλους περιφερειακούς παίκτες όπως το Ισραήλ αλλά και η Αίγυπτος και τα Εμιράτα. Δυο χώρες που αν και περιφερειακοί αντίπαλοι της Τουρκίας έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες σε κινήσεις επαναπροσέγγισης ή τουλάχιστον αποκατάστασης απευθείας διαύλων με την Άγκυρα.

Η τουρκική NAVTEX για επιστημονική έρευνα του R/V YUNUS-S

TURNHOS N/W : 0752/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2021 15:32)

TURNHOS N/W : 0752/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS-S BETWEEN 01-30 SEP 21 WITHIN TURKISH TERRITORIAL WATERS AND INTERNATIONAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 23.07 N - 029 05.56 E

36 22.89 N - 028 58.08 E

35 07.80 N - 028 59.33 E

35 10.08 N - 030 32.23 E

35 24.58 N - 030 52.26 E

35 50.15 N - 030 27.33 E

36 09.47 N - 030 24.65 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 302059Z SEP 21.

Η ελληνική NAVTEX για άσκηση νοτιοανατολικά της Καρπάθου

ZCZC QA95

300700 UTC AUG 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 524/21

KARPATHIO PELAGOS

NOTIOANATOLIKA NISOY KARPATHOY

ASKISEIS PYRON

APO 010500 UTC EOS 010900 UTC SEPT. 21

STHN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO TA STIGMATA:

35-30.00B 027-40.00A

35-00.00B 027-15.00A

34-40.00B 028-00.00A

35-20.00B 028-20.00A

EFISTATAI PROSOCHI.

AKYROSI MINYMATOS STIS 011000 UTC SEPT. 21

NNNN

Η Τουρκικη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0751/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2021 15:31)

TURNHOS N/W : 0751/21

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA95-524/21 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 01 SEP 21 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E