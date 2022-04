Μασκ: Το ΔΣ του Twitter δεν θα παίρνει ούτε δολάριο

Ο Έλον Μασκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το διοικητικό συμβούλιο του Twitter δεν θα αποζημιωθεί για τη θητεία του εάν εξαγοράσει την εταιρεία. «Ο μισθός του διοικητικού συμβουλίου θα είναι 0 δολάρια εάν η προσφορά μου γίνει δεκτή οπότε εξοικονομούνται ~ 3 εκατομμύρια δολάρια/έτος μόνο από αυτό», είπε ο Μασκ με ανάρτηση του στο Twitter.

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there