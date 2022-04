Μακρόν: Αποτρόπαιη η επίθεση στον σταθμό του Κραματόρσκ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε, με ανάρτησή του στο twitter, την «αποτρόπαιη», όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί πολίτες φεύγουν για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Τα όπλα τους; Καροτσάκια, λούτρινα, βαλίτσες. Σήμερα το πρωί, στον σταθμό του Κραματόρσκ, οι οικογένειες που θα έφευγαν βίωσαν τον τρόμο. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Αποτρόπαιο» έγραψε ο Μακρόν.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination.