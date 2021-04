Μάικλ Τζόρνταν και Κέβιν Ντουράντ επενδύουν στη «μόδα» του NBA Top Shot

AP PHOTO

Η καινοτομία είναι «κανόνας», προϋπόθεση και «πρέπει» στην επιχειρηματική λογική του «Think – Big» στις Η.Π.Α.. Πριν από μερικούς μήνες, η νέα τάση των συλλεκτικών αθλητικών αναμνηστικών την πρόσφερε. Ωστόσο, η ιδιομορφία αυτής της «στροφής» έκανε τον αρχικό ενθουσιασμό και την περιέργεια να συνοδευτούν από αμφιβολία. Κάποιοι μίλησαν για «απάτη», άλλοι για άγνοια, όπως με τα Bitcoin. Πολλοί θεώρησαν πως οι ψηφιακές κάρτες του ΝΒΑ που αντικαθιστούν την παραδοσιακή συλλογή χάρτινων collectible cards είναι... «φούσκα».

Οι αντιρρησίες, ωστόσο, αρχίζουν να γίνονται σκεπτικοί τόσο από τα μεγάλα ποσά που συναλλάσσονται όσο και από την εμπλοκή μεγάλων – παλαίμαχων ή εν ενεργεία – σταρ του ΝΒΑ στην ίδια επιχειρηματική δράση. Η καναδική startup εταιρία Dapper Labs, η οποία είναι πίσω από το ΝΒΑ Top Shot, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα επενδύσεις ύψους 305 εκατομμυρίων δολαρίων, με διάσημους αστέρες να θέλουν ένα κομμάτι από την «πίττα» και να εγγυόνται ότι η «μόδα» ήρθε για να μείνει.

Ανάμεσα στους νέους επενδυτές είναι ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης μπάσκετ όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν, ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς και δις πρωταθλητής (με τους Ουόριορς) Κέβιν Ντουράντ, ο γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ, Κλέι Τόμπσον, ο πλέι μέικερ του Τορόντο, Κάιλ Λάουρι, ο γκαρντ των Λέικερς, Αλεξ Καρούσο και ο ιδιοκτήτης των Σακραμέντο Κινγκς, Βίβεκ Ραναντίβε. Τα χρήματά τους στην εταιρία έβαλαν και η εταιρία Dreamers VC του ηθοποιού Ουίλ Σμιθ, καθώς και η φίρμα Sound Ventures, που ανήκει στον επίσης ηθοποιό, Αστον Κούτσερ.

NBA Top Shot maker Dapper Labs just nabbed another $305 million investment from the likes of Michael Jordan and Will Smith https://t.co/IdVOkgi9Sx — Business Insider (@BusinessInsider) March 30, 2021

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Business Insider, οι νέες επενδύσεις έχουν «εκτοξεύσει» την αξία της Dapper Labs στα... 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια! Το ΝΒΑ Top Shot είναι μία συνεργασία της Λίγκας, της Ενωσης Παικτών και της καναδικής εταιρίας, προσφέροντας μία online πλατφόρμα ανταλλαγής εικονικών «καρτών» μπάσκετ με τη μορφή τηλεοπτικών στιγμιότυπων που ονομάζονται «Moments» (=«Στιγμές»).

It has been a truly monumental day for the creator economy



1. Cameo valued at $1 billion

2. Substack valued at $650 million

3. NBA Top Shot creator Dapper Labs valued at $2.6 billion

4. Spotify acquired Clubhouse rival Locker Room

5. Getty acquired Unsplash — Toby ☕️ (@tobydoyhowell) March 30, 2021

Μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της, έχει 800.000 εγγεγραμμένους χρήστες, εκ των οποίων οι 338.000 εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον μία «Στιγμή».. Μόνο από τις 17 Μαρτίου 2021 κι έπειτα, περισσότερα από 370 εκατομμύρια δολάρια είχαν αλλάξει χέρια μεταξύ χρηστών, για την αγορά ή ανταλλαγή των βίντεο!

Ο βετεράνος φόργουορντ του Μαϊάμι, Αντρέ Ιγκουοντάλα, ο οποίος μαζί με τους Τζαβέιλ ΜακΓκι, Ααρον Γκόρντον (Ντένβερ) και Σπένσερ Ντίνγουιντι (Μπρούκλιν) ήταν από τους πρώτους παίκτες που επένδυσαν στην Dapper Labs, τόνισε στην εφημερίδα «The Wall Street Journal» ότι «όλα αφορούν στην ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση μεταξύ παικτών και θαυμαστών. Μικρός είχα πολλές συλλεκτικές, χάρτινες κάρτες, όμως ποτέ άλλοτε, όπως με το Top Shot, οι αθλητές δεν μετέχουν τόσο ενεργά στη διαδικασία».

Σε αυτούς τους πρώτους πέντε μήνες, έχουν γίνει τρία εκατομμύρια συναλλαγές, με ποσό 460 εκατομμυρίων στη δευτερογενή αγορά! Η Dapper Labs κερδίζει προμήθεια ύψους 5% σε κάθε συναλλαγή. Οι τιμές των «καρτών» δεν είναι σταθερές και καθορίζονται από την απόδοση των παικτών, από το πόσο εντυπωσιακή είναι μία φάση και πόσο ανταγωνιστικός ή εμπορικός είναι ο αντίπαλος. Μόνο τον μήνα Μάρτιο, το Top Shot είχε συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων και οι αμοιβές της καναδικής εταιρίας υπολογίζονται συνολικά ως τώρα σε 49 εκατομμύρια.

Η Dapper Labs έχει ανακοινώσει ήδη επικείμενες συνεργασίες με το WNBA και το UFC (μαχητικές τέχνες) και με τον αριθμό χρηστών να αυξάνεται με ρυθμούς 450% ανά μήνα, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει υπηρεσίες για την διευκόλυνση των συναλλασσόμενων. Πολλοί γκρινιάζουν για καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων βιντεο-καρτών αλλά και συχνές διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας. Είναι χαρακτηριστικό πως για την αγορά ενός πακέτου ενδιαφέρθηκαν ταυτόχρονα 400.000 χρήστες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έμεινε με άδεια χέρια...

"NBA Top Shot has completely changed the fan experiences, it has completely changed how active athletes and players get and how directly they interact with the fans." (via @CNBC's @SquawkAlley) pic.twitter.com/aJKtNz8xcq — NBA Top Shot (@nbatopshot) March 31, 2021

Η διαδικασία εξαργύρωσης των χρημάτων από τους λογαριασμούς έχει προκαλέσει επίσης έντονη κριτική. Παρουσιάζεται μία αναπόφευκτη και ενοχλητική για τους χρήστες βραδύτητα, λόγω της απαίτησης της εταιρίας για εκκαθάριση πριν κάποιος αποσύρει τα χρήματά του. Διαδικασία που σύμφωνα με τη Dapper Labs έχει στόχο να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να διατηρήσει την καναδική εταιρία σε πλήρη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Η αύξηση των χρηστών, όμως, προκάλεσε καθυστερήσεις στους μηχανισμούς εγκρίσεων, κάτι που σήμαινε ότι ένας χρήστης του Top Shot δεν μπορούσε για μεγάλο διάστημα να μεταφέρει τα χρήματά του στον πραγματικό κόσμο.