Λετονός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στη Ρωσία

«Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας» δήλωσε ο Λετονός υπουργός Εξωτερικών μετά την αναγνώριση των δύο ρωσόφωνων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

«Η απόφαση αναγνώρισης των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ από τη Ρωσία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Η Λετονία καταδικάζει αυτήν την επιθετική ενέργεια και καλεί για ισχυρή διεθνή απάντηση» έγραψε στο Twitter ο Έντκαρ Ρίνκεβιτς

Decision to recognise so called Donetsk & Luhansk people’s republics by #Russia is a flagrant violation of the international law and Ukraine’s territorial integrity. #Latvia condemns this act of aggression and calls for strong intl response. EU must impose sanctions immediately