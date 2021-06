Κυριαρχία Σάκκαρη επί της Παολίνι και πρόκριση στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός!

Στις «32» του Ρολάν Γκαρός για τρίτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία το μεσημέρι της Πέμπτης (3/6) νίκησε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) την Ζασμίνε Παολίνι, χωρίς να χάσει σετ όπως στην πρεμιέρα με την Ζαβάτσκα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της 25χρονης Ιταλίδας (και Νο91 στην παγκόσμια κατάταξη) σε μία ώρα και οκτώ λεπτά και στην επόμενη φάση περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Ζαρίνα Ντίγιας (Καζακστάν, 27χρ., Νο88) – Ελίζ Μέρτενς (Βέλγιο, 25χρ., Νο15).

Η Σάκκαρη θα βρεθεί στον 3ο γύρο του Γαλλικού Οπεν μετά την παρουσία της στην ίδια φάση το 2018 και το 2020. Θα επιδιώξει να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοσή της σε Γκραν Σλαμ, που είναι η πρόκριση στον 4ο γύρο των περσινών US Open και Οπεν Αυστραλίας. Η 25χρονη Ελληνίδα κατόρθωσε να «σβήσει» το break point της Παολίνι στο τέταρτο γκέιμ του πρώτου σετ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και με δύο μπρέικ της πέτυχε το 3-2 και 5-2 αντίστοιχα, κλείνοντας το σετ στο δικό της σερβίς.

Το ιδανικό τελείωμα του πρώτου σετ είχε συνέχεια και στο ξεκίνημα του δεύτερου, καθώς η Μαρία Σάκκαρη «έσπασε» δις το σερβίς της Ιταλίδας για να φτάσει στο ξεκάθαρο προβάδισμα του 3-0! Παρά το μοναδικό μπρέικ της Ιταλίδας, για το προσωρινό 3-2, η Σάκκαρη δεν ανησύχησε και επιβλήθηκε με μπρέικ και 6-3, κατακτώντας τη νίκη και την πρόκριση. Λίγο νωρίτερα, υπήρξε άλλη μία αποχώρηση από το Ρολάν Γκαρός. Μετά την Νο2 του κόσμου, Ναόμι Οσάκα και την Πέτρα Κβίτοβα (Νο12, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης), η 25χρονη Ασλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και νικήτρια του Γαλλικού Οπεν το 2019 αποσύρθηκε λόγω πόνων στο ισχίο στον αγώνα της με τη Μάγκντα Λινέτ...

"It's heartbreaking. We did absolutely everything we could to give myself a chance. It was a small miracle that we were able to get on court for that first round."



