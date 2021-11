Κομισιόν: Τα ποσοστά εμβολιασμών και θανάτων στις χώρες της ΕΕ

Γράφημα το οποίο απεικονίζει πως όσο αυξάνονται το ποσοστά εμβολιασμού μειώνονται οι θάνατοι από την Covid-19 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα πέντε κράτη - μέλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμών και τους χαμηλότερους θανάτους είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Δανία και το Βέλγιο, ενώ αντίθετα αυτά με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμών και τους περισσότερους θανάτους είναι η Κροατία, η Σλοβακία , η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό εμβολιασμού (72%) και τον Νοέμβριο κατέγραψε 75 νεκρούς ανά εκατομμύριο πολιτών.

