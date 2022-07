Κομισιόν: Η Ελλάδα στέλνει πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Αλβανία

Η Ελλάδα στέλνει αεροσκάφη για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Αλβανία, κατόπιν αιτήματός της για βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στο τουίτερ αναφέρει: «Ο καύσωνας χτυπά και τη νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιών. Μετά από αίτημα για βοήθεια από την Αλβανία, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη βρίσκονται ήδη καθ' οδόν».

‼️The heatwave is whizzing also through southeastern Europe, including the high danger of #wildfires.



Upon the request for assistance from #Albania via the EU Civil Protection Mechanism, #Greece has offered assistance.



2 firefighting planes are already on their way.



