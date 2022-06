Κομισιόν: Ενέκρινε το πρώτο 1,6 δισ. ευρώ για την απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα

Χάρη στο πρώτο Πρόγραμμα Just Transition Fund (JTF) που εγκρίθηκε από την Κομισιόν σήμερα, η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει συνολική επένδυση 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Το ελληνικό σχέδιο θα επωφεληθεί από επιχορηγήσεις ύψους 1,38 δισ. ευρώ από το JTF, όπως επισημαίνει στην σχετική ανακοίνωση της η Κομισιόν.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Ο επείγων χαρακτήρας της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια της Ευρώπης έχει αυξηθεί δραστικά μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα στα ορυκτά καύσιμα γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως και να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες από τους μη προσιτούς λογαριασμούς ενέργειας επιταχύνοντας την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπό το πρίσμα των υψηλών τιμών της ενέργειας, ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των ανισοτήτων είναι υπαρκτός. Ως το πρώτο κράτος μέλος που οριστικοποίησε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, η Ελλάδα θα λάβει πλέον πρόσθετη υποστήριξη για την ανάπτυξη μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική οικονομία με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλους. Καλά νέα για την Ελλάδα, τις περιοχές της και όλους τους πολίτες της!».

