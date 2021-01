Κατακραυγή κατά του Γερουσιαστή Τζος Χόουλι για τον ρόλο του στα επεισόδια στο Καπιτώλιο

O Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Τζος Χόουλι ο οποίος άνοιξε «τον χορό» της αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος στο Κογκρέσο βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» τις τελευταίες ημέρες καθώς βλέπει τους χρηματοδότες του να αποσύρονται και να ακυρώνεται η συμφωνία για την έκδοση ενός βιβλίου.

Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Μιζούρι, η Kansas City Star έγραψε χαρακτηριστικά "Κανένας άλλος από τον ίδιο τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πιο υπεύθυνος για την απόπειρα πραξικοπήματος της Τετάρτης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από τον Τζόσουα Χόουλι τον 41χρονο γερουσιαστή του Μιζούρι ο οποίος εδώ και μέρες φρόντισε να πυροδοτήσει το κλίμα με τα όσα είπε για τις εκλογές".

Σημειώνεται ότι ο Χοουλι εξελέγη στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 και παρουσιάζεται ως πιθανώς προεδρικός υποψήφιος για τις εκλογές του 2024, ανήκει στο λεγόμενο πυρήνα των "Τραμπικων", με ακραίες θέσεις σε πολλά ζητήματα μεταξύ των οποίων η μετανάστευση.

Την ίδια ώρα, ο εκδοτικός οίκος Simon and Schuster ακύρωσε ένα προγραμματισμένο βιβλίο του γερουσιαστή υποστηρίζοντας με ανακοίνωση "Μετά τη θανατηφόρα εξέγερση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, ο Simon & Schuster αποφάσισε να ακυρώσει την έκδοση του επερχόμενου βιβλίου του γερουσιαστή Χόουλι, The Tyranny of Big Tech".

Με φόντο τα παραπάνω, ο Ντέιβιντ Χάμφρεις επιχειρηματίας και μεγάλος δωρητής στην πρώτη εκστρατεία του γερουσιαστή τον αποκάλεσε "πολιτικό οπορτουνιστή" και απέσυρε τη στήριξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων "Ο Χοουλι πρέπει να λογοκρίνεται από τους συναδέλφους του στη Γερουσία για τις ενέργειές του που υπονόμευσαν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας και για την πρόκληση των χθεσινών ταραχών στην πρωτεύουσα του έθνους μας".