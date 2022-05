Καναδάς: Συναγερμός σε 4 σχολεία όταν εθεάθη άνδρας με καραμπίνα

Τέσσερα σχολεία του Τορόντο αποκλείστηκαν και δύο παραμένουν ακόμη αποκλεισμένα, αφού θεάθηκε στην περιοχή ένας άνδρας που κρατούσε καραμπίνα, μετέδωσε η καναδική δημόσια τηλεόραση CBC.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, η απόφαση για τον αποκλεισμό των σχολείων ελήφθη αφού εντοπίστηκε ένας άνδρας να περπατάει σε έναν δρόμο, κρατώντας μια καραμπίνα ο οποίος εκτιμάται ότι είναι νεαρής ηλικίας.

UPDATE: William G Davis JPS, Joseph Howe SPS, & Sir Oliver Mowat CI remain in lockdown and Charlottetown JPS & Centennial Road JPS are in Hold & Secure due to ongoing police investigation in the area. https://t.co/zI7GwtTq36