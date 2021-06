Μπ. Τζόνσον: Κάλεσε την ΕΕ να δείξει πραγματισμό και συμβιβασμό για τη Βόρεια Ιρλανδία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7), να επιδείξουν «πραγματισμό και συμβιβασμό» σε ό,τι αφορά τις διατάξεις μετά το Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία, που προκαλούν ζωηρές εντάσεις στη βρετανική επαρχία.

Επιπροσθέτως ο Μπόρις Τζόνσον «εξέφρασε σαφώς την επιθυμία του για πραγματισμό και συμβιβασμό εκ μέρους όλων, αλλά υπογράμμισε πως η προστασία της συμφωνίας (ειρήνης) της Μεγάλης Παρασκευής είναι πρωταρχικής σημασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ έπειτα από σειρά συναντήσεων του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τους επικεφαλής της ΕΕ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρέπει να κρατήσει τον λόγο του για τη συμφωνία του Brexit την οποία υπέγραψε και πως η 27μελής Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απολύτως ενιαία θέση στο ζήτημα αυτό.

«Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η ειρήνη στο νησί της Ιρλανδίας είναι υψίστης σημασίας», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν ό,τι συμφωνήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει απόλυτη ενότητα στην ΕΕ για αυτό», όπως επισήμανε επιπροσθέτως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The Good Friday Agreement & peace on the island of Ireland are paramount.



We negotiated a Protocol that preserves this, signed & ratified by 🇬🇧🇪🇺



We want the best possible relations with the UK.



Both sides must implement what we agreed on.



There is complete EU unity on this. pic.twitter.com/SjMVsEaWYA