Φον Ντερ Λάιεν: H Bρετανία πρέπει να κρατήσει τον λόγο της για τη συμφωνία του Brexit

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρέπει να κρατήσει τον λόγο του για τη συμφωνία του Brexit την οποία υπέγραψε και πως η 27μελής Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απολύτως ενιαία θέση στο ζήτημα αυτό.

«Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η ειρήνη στο νησί της Ιρλανδίας είναι υψίστης σημασίας», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν ό,τι συμφωνήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει απόλυτη ενότητα στην ΕΕ για αυτό», όπως επισήμανε επιπροσθέτως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The Good Friday Agreement & peace on the island of Ireland are paramount.



We negotiated a Protocol that preserves this, signed & ratified by 🇬🇧🇪🇺



We want the best possible relations with the UK.



Both sides must implement what we agreed on.



There is complete EU unity on this.