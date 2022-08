Ιταλία: Πρόστιμα σε τουρίστες που σέρφαραν στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας

Πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ σε κάθε έναν από τους δύο τουρίστες που εθεάθησαν να σερφάρουν με μηχανοκίνητες σανίδες στο περίφημο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας επέβαλαν οι αρχές της ιταλικής πόλης. Ακόμη, οι αρχές, κατέσχεσαν τις ηλεκτρικές σανίδες του σερφ (αξίας περίπου 25.000 ευρώ).

🏄🏄 These two #surfers were filmed cruising through #Venice's busiest canal on Wednesday.



A video posted on social media of the pair whizzing between boats and water buses on the #GrandCanal sparked outrage among local residents and the city's mayor, who demanded they be fined pic.twitter.com/oYOxmArjgA