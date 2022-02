Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών: Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος του Ισραήλ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό του Ισραήλ, Γαΐρ Λαπίντ, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Συζητήθηκαν οι «εξαιρετικές διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και η πολυμερής συνεργασία στην περιοχή», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had a phone call today with #Israel FM @yairlapid to discuss the excellent bilateral relations between 🇬🇷🇮🇱 and the multilateral cooperation in the region. The preparation of President @Isaac_Herzog 's upcoming official visit to #Greece , also on the agenda. pic.twitter.com/mLPuLh3amY

Eπίσης, στην ατζέντα βρέθηκε η προετοιμασία της επικείμενης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ στην Ελλάδα.

Σε αντίστοιχη ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε λόγο για θερμή και θετική συνομιλία με τον φίλο του, υπουργό Εξωτερικών της Ελλαδας Νίκο Δένδια, όπως είπε.

Today, I had a warm and positive conversation with my friend @NikosDendias, the Minister of Foreign Affairs of Greece. Greece is an important partner of Israel and we’ll continue to act to strengthen the relationship between our countries and peoples. pic.twitter.com/Crvvy2kVY3