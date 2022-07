Ισπανία: Τρένο σταμάτησε εν μέσω πυρκαγιάς -Το βίντεο που έγινε viral

Επιβάτες σε ισπανικό τρένο έμειναν αποσβολωμένοι όταν βρέθηκαν να είναι περικυκλωμένοι από φλόγες που προέρχονταν από δασική πυρκαγιά.

«Ήταν πολύ τρομακτικό να βλέπεις πόσο γρήγορα εξαπλωνόταν η φωτιά. Όσο χρειαζόταν για να ανοιγοκλείσει το μάτι, ένας ακόμα θάμνος άρχιζε να καίγεται», δήλωσε ένας από τους επιβάτες στο Associated Press. «Ξαφνικά νύχτωσε και μπορούσαμε να μυρίσουμε ακόμα και τον καπνό», πρόσθεσε.

Βίντεο που δείχνει αυτό το απόκοσμο θέαμα τραβήχτηκε από επιβάτη όταν ο συρμός σταμάτησε για λίγο στις ράγες στην επαρχία Ζαμόρα και έγινε viral.

