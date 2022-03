ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε 13 άτομα και 21 οντότητες της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία σε 13 άτομα και 21 οντότητες, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στον ιστότοπό του την Πέμπτη, με επίκεντρο, όπως αναφέρει τον ρωσικό τεχνολογικό τομέα για να αποτρέψει την προμήθεια κρίσιμης δυτικής τεχνολογίας.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται σε «21 οντότητες και 13 πρόσωπα στο πλαίσιο της καταστολής των δικτύων που παρακάμπτουν τις (προηγούμενες) κυρώσεις» αλλά και «των τεχνολογικών εταιρειών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολεμική μηχανή της Ρωσικής Ομοσπονδίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η εταιρεία Serniya Engineering βρίσκεται στην καρδιά του «δικτύου» που συγκροτήθηκε για να παρακαμφθούν οι ήδη επιβληθείσες κυρώσεις. Η Ουάσινγκτον στοχοθέτησε επίσης την Mikron, «τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ημιαγωγών στη Ρωσία» η οποία «εξάγει πάνω από το 50% των ρωσικών μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων».

«Ο ρωσικός στρατός εξαρτάται από τις δυτικές τεχνολογίες για τη λειτουργία της αμυντικής βιομηχανίας του», σημειώνει το υπουργείο. Για τον λόγο αυτόν, το OFAC (Υπηρεσία Ελέγχου των Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων) βάζει στο στόχαστρό του «τις κυριότερες ρωσικές τεχνολογικές εταιρείες» που συμβάλλουν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σημειώνεται.

«Η Ρωσία όχι μόνο συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ουκρανίας με την απρόκλητη επιθετικότητά της, αλλά έχει επίσης κλιμακώσει τις επιθέσεις της χτυπώντας αμάχους και πληθυσμιακά κέντρα», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών. «Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν με κυρώσεις από κάθε πλευρά, μέχρι να τελειώσει αυτός ο παράλογος πόλεμος επιλογής».

