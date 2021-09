ΗΠΑ - Kυκλώνας Άιντα: Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Νέα Υόρκη και τα περίχωρά της

Φωτογραφία αρχείου

Ευθύνεται η κλιματική αλλαγή για το χάος που προκάλεσε ο Άιντα στη Νέα Υόρκη; Αμερικανοί αξιωματούχοι δεσμεύθηκαν χθες Παρασκευή να πολεμήσουν με κάθε μέσo κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στην οποία αποδίδουν τη σφοδρότητα του κυκλώνα Άιντα, αλλά και τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Τετάρτη το βράδυ τη Νέα Υόρκη προκαλώντας τον θάνατο 47 ανθρώπων στην πόλη και τα περίχωρά της.

Σημειώνεται ότι τριάντα έξι ώρες αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφτασε στη Λουιζιάνα, την πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που επλήγη την Κυριακή από τον κυκλώνα Άιντα, τον πέμπτο πιο ισχυρό που έχει επηρεάσει τη χώρα, στερώντας την ηλεκτροδότηση σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και την υδροδότηση σε άλλα 600.000.

Σύμφωνα μάλιστα με νεότερο απολογισμό, στη Λουιζιάνα δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κυκλώνα και τα επακόλουθά του.

«Τα πράγματα αλλάζουν με δραστικό τρόπο στο περιβάλλον. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κάποια όρια», όπως τόνισε ο Μπάιντεν στη διάρκεια συνάντησής του με τοπικούς αξιωματούχους στην πόλη Λαπλάς της Λουιζιάνας.

«Οι ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες θα συνεχιστούν και θα μας πλήττουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα», πρόσθεσε ο ίδιος. «Δεν έχει σημασία αν είσαι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος. Είμαστε Αμερικανοί και θα το ξεπεράσουμε μαζί», σημείωσε.

Εν συνεχεία ο Μπάιντεν επισκέφθηκε τη Λαπλάς, μια μικρή πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Ορλεάνης που υπέστη καταστροφικές ζημιές από τον Άιντα και περιηγήθηκε σε μια γειτονιά γεμάτη με ερείπια και ξεριζωμένα δέντρα.

«Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τους δρόμους, τους αυτοκινητόδρομους, τις γέφυρες, τα πάντα όπως ήταν πριν», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, ενώ επεσήμανε ότι «πρέπει να τα φτιάξουμε καλύτερα».

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Μπάιντεν προωθεί ένα τεράστια προγράμματα επενδύσεων για την ενίσχυση των υποδομών στις ΗΠΑ ύψους σχεδόν 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος των οποίων έχει στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Κογκρέσο αναμένεται να τα εξετάσει το φθινόπωρο.

Υπογραμμίζεται ότι οι καταιγίδες και οι κυκλώνες είναι ένα συχνό φαινόμενο στις ΗΠΑ. Όμως η υπερθέρμανση της επιφάνειας των ωκεανών έχει καταστήσει τις καταιγίδες πιο ισχυρές, κυρίως στις παράκτιες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, προκαλώντας την ανησυχία των επιστημόνων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο επίσης αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή: «αυτή η καταιγίδα πρέπει να μας ξυπνήσει. Είναι μια νέα πρόκληση (…) έχει παρέλθει η εποχή που συνδέαμε τις πλημμύρες με τις παράκτιες περιοχές», εξήγησε χθες μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Ο ίδιος εξήρε ένα πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές που ξεκίνησε στη διάρκεια των δύο θητειών του, ύψους «20 δισεκατομμυρίων δολαρίων», καθώς το μετρό, οι δρόμοι, οι γέφυρες και πολλές κατοικίες της Νέας Υόρκης βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Καμία έκπληξη

«Δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε», ανέφερε ο Τζόναθαν Μπόουλς, διευθυντής του think tank Center for an Urban Future. «Η πόλη μοιάζει να καταρρέει με κάθε μεγάλη καταιγίδα. Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της χρονολογούνται από τον 20ο αιώνα», εξήγησε.

Επισημαίνεται ότι στο τεράστιο δίκτυο του μετρό της Νέας Υόρκης, το οποίο παρέλυσε την Τετάρτη το βράδυ και λειτουργούσε με προβλήματα μέχρι και χθες, σταθμοί πλημμύρισαν εντελώς, με χείμαρρους νερού να κατακλύζουν τις σκάλες προς τις αποβάθρες.

Για πρώτη φορά στο κέντρο της πόλης λόγω των καταρρακτωδών βροχών που προκάλεσε ο Άιντα «το νερό συσσωρεύτηκε τόσο γρήγορα που οι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα υπόγεια σπίτια τους», επεσήμανε ο ντε Μπλάζιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης καταμέτρησε 13 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους πνίγηκαν στις υπόγειες κατοικίες τους, διαμερίσματα που βρίσκονται μερικά σκαλοπάτια κάτω από το ύψος του πεζοδρομίου, στη βάση πολυκατοικιών στο Μανχάταν, το Μπρούκλιν και το Κουίνς.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και τα περίχωρά της, εκ των οποίων οι μισοί στο γειτονικό Νιού Τζέρσεϊ. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών πνίγηκαν στα σπίτια τους είτε μέσα ή κοντά στα αυτοκίνητά τους.