Τζ. Πάιατ: ΗΠΑ και Ελλάδα στέκουν η μία πλάι στην άλλη για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας

«Η DEFENDER- Europe 21 στέλνει μήνυμα ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στέκουν η μία πλάι στην άλλη για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας», τόνισε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το πεδίο βολής αρμάτων Πετροχωρίου Ξάνθης, όπου διεξήχθη σήμερα η τελευταία φάση της άσκησης Immediate Response- Kένταυρος 21 (τμήμα της DEFENDER-Europe 21), με τη συμμετοχή ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων.

«Οι χώρες μας στηρίζουν η μία την άλλη ως φίλοι και σύμμαχοι εδώ και δύο αιώνες», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης, επισημαίνοντας πως η σημερινή άσκηση καταδεικνύει ότι είμαστε ισχυρότεροι μαζί. «Μια ισχυρότερη και πιο ασφαλής Ελλάδα είναι κρίσιμης σημασίας για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ανυπομονούμε να φέρουμε τη συμμαχία μας στο επόμενο επίπεδο, υπό τη διοίκηση Μπάιντεν- Χάρις, και να προωθήσουμε την ασφάλεια στην κρίσιμη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Υπογράμμισε δε, ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση, στη βάση κοινών στρατηγικών συμφερόντων και αξιών που ενώνουν τις δυο χώρες μας εδώ και 200 χρόνια.

«Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα εργάζονται από κοινού δεν υπάρχει όριο για το τι μπορούμε να καταφέρουμε και ως αποτέλεσμα αυτού τόσο η περιοχή μας όσο και η Συμμαχία μας είναι πιο ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

