Στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ εντάσσεται το νομοσχέδιο East Med Act

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», που είχαν καταθέσει στη Γερουσία ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Μενέντεζ με τον Ρεπουμπλικάνο Μάρκο Ρούμπιο και στη Βουλή ο Ρεπουμπλικανός Κώστας Μπιλιράκης με τον Δημοκρατικό Ντέιβιντ Σιτσιλίνε, θα έχει γίνει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου νόμος των ΗΠΑ, ως τμήμα του νόμου για τις πιστώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος Κύπρου, οι ηγέτες των αρμοδίων Επιτροπών Διάθεσης Κονδυλίων της Βουλής και της Γερουσίας, Νίτα Λόουι και Ρίτσαρντ Σέλμπι, έδωσαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας λεπτομέρειες του ογκώδους νομοσχεδίου (2.300 σελίδες), εκ των οποίων οι 18 αφορούν την «εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ενώ ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, εμπνευστής του νομοσχεδίου, αλλά και ο συντελεστής της συμφωνίας με τον ηγέτη της πλειοψηφίας γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ για να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τις πιστώσεις, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Twitter:

BREAKING: My Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act has been included in the final appropriations package. pic.twitter.com/0YwBQjzTPT