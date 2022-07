ΗΠΑ: Εκτός ελέγχου η πυρκαγιά προς την κατεύθυνση του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι

Πυροσβεστικά αεροσκάφη, μπουλντόζες και ομάδες πυροσβεστών αγωνίζονταν χθες, Κυριακή, να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που εξαπλώνεται γρήγορα δυτικά του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και η οποία ξαφνικά και απρόβλεπτα πήρε διαστάσεις μιας από τις μεγαλύτερες φωτιές του έτους, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Τροφοδοτούμενη από την ακραία ζέστη και την ξηρασία στα δάση και τις θαμνώδεις εκτάσεις, η πυρκαγιά Oak Fire που ξέσπασε την Παρασκευή πλησιάζει σε απόσταση 0,8 του χιλιομέτρου στην πόλη Μαριπόζα Πάινς, αλλά απέχει ακόμη περισσότερα από 16 χιλιόμετρα από το Γιοσέμιτι, το οποίο είναι γνωστό για τις τεράστιες σεκόγιες του.

Ως χθες το βράδυ η πυρκαγιά αυτή είχε κατακάψει 63.140 στρέμματα, περισσότερα από τη μισή έκταση του Παρισιού, και δεν είχε τεθεί καθόλου υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασοκομίας και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας.

Δέκα δομές καταστράφηκαν και 5 υπέστησαν ζημιές.

Περίπου 3.800 άνθρωποι είχαν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο σερίφης της κομητείας Μαριπόζα Τζέρεμι Μπριζ.

