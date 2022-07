ΗΠΑ: 35 βουλευτές λένε «Όχι» στην πώληση F-16 στην Τουρκία - Επιστολή σε Μπάιντεν

Κατηγορηματικά αντίθετοι με την πώληση F-16 των ΗΠΑ στην Τουρκία εμφανίζονται 35 Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί βουλευτές, με επιστολή που απέστειλαν στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Οι βουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας ως «αντιΝΑΤΟϊκή», γι' αυτό κι επέλεξε να εμποδίσει την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

«Ζητήσαμε σθεναρά την απόρριψη αυτής της πώλησης γιατί θα ανταμείψει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αγνόηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας ως συμμάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και για τις τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το καθεστώς του συνεχίζει να διαπράττει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», τονίζεται στην επιστολή.

Ειδική αναφορά γίνεται στην τακτική της Τουρκίας να χρησιμοποιεί την στρατιωτική της ισχύ για την αποσταθεροποίηση στην «Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τον Νότιο Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική». Η Τουρκία κατηγορείται ότι έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής όπλα για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου «συμπεριλαμβανομένων σκόπιμων βομβαρδισμών αμάχων στόχων όπως νοσοκομεία και σχολεία στο Ιράκ, τη Συρία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ».

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx