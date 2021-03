Ίδρυμα Ωνάση: Μετά την ανακύκλωση τι;

Στη φετινή διοργάνωση του Circular Cultures, πανεπιστημιακοί, designers και καλλιτέχνες διερευνούν πώς το κυκλικό design και τα υλικά μπορούν να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και να προσφέρουν λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το British Council και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έχουν ανοίξει τον διάλογο για τον ρόλο του design απέναντι στην κλιματική κρίση και για τις δημιουργικές πρακτικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Με τη βιομηχανία της μόδας ως αφετηρία, παρουσίασαν το Crafting the Future, για να θίξουν το ζήτημα της βιωσιμότητας μέσα από τον σχεδιασμό μόδας, τη χειροτεχνία και την κουλτούρα της πρωτογενούς δημιουργίας. Προχωρώντας αυτό το πρόγραμμα ένα βήμα πιο πέρα, το Circular Cultures έδωσε έμφαση στην κυκλικότητα ως μια εστίαση στην καινοτομία και στα υλικά, αλλά και ως ένα εργαλείο για την επινόηση βιώσιμων μοντέλων για το design και τις δημιουργικές κοινότητες.

Ψηφιακό συνέδριο – Εργαστήρια – Παράλληλες δράσεις

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | 14:00-18:35 & Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 | 11:00-20:00 | Online

Καθώς ο εικονικός κόσμος σταδιακά εισβάλλει στον πραγματικό, το φετινό συνέδριο Circular Cultures στις 29 και 30 Μαρτίου διερευνά τη σημασία της επιστροφής μας στα υλικά και τις ιδιότητές τους, για το μέλλον του κυκλικού σχεδιασμού. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον κυκλικό σχεδιασμό και τα υλικά, μέσω δύο διαφορετικών προοπτικών: τη διαχείριση γνώσης των υλικών και τη διαχείριση απόβλητων. Τι γνωρίζουμε για τα υλικά και τις δημιουργικές πρακτικές που γεννούν; Πώς επηρεάζει η ψηφιακή μεταμόρφωση της καθημερινότητάς μας τη σχέση μας μαζί τους, τις αλυσίδες αξίας τους, τη χρήση τους και το εννοιολογικό τους πλαίσιο;

Υιοθετώντας ένα εξολοκλήρου ψηφιακό περιβάλλον, το British Council και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζουν ένα διήμερο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνέδριο την πρώτη μέρα, με εισηγήσεις ομιλητών και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ενώ ακολουθεί μια μέρα αφιερωμένη σε εργαστήρια και masterclasses από πανεπιστημιακούς, καθιερωμένους και ανερχόμενους designers, καθώς και καλλιτέχνες.

Την πρώτη μέρα, ομιλητές από τη Βρετανία, την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη θα εστιάσουν στην εγγενή σοφία των υλικών και θα εξετάσουν πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να μεταμορφώσει τη σχέση μας με τα απόβλητα των υλικών, τη φύση και τη διασύνδεση με την πόλη, ενώ τη δεύτερη μέρα ειδικοί από τους τομείς του design και της καινοτομίας υλικών θα παρουσιάσουν πρωτοποριακές πρακτικές για τα κυκλικά υλικά, που αφορούν επαγγελματίες από τα πεδία του design, των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την καινοτομία στο design, αναδεικνύοντας τους πιθανούς τρόπους μετασχηματισμού των υλικών εφόσον φτιάχνονται για να είναι βιώσιμα και προσαρμόσιμα από τον σχεδιασμό τους, δημιουργώντας μια νέα αφήγηση γύρω από τα απόβλητα και τη μεταμόρφωσή τους και ξεκινώντας τον διάλογο για τη γλώσσα και το πολιτισμικό πλαίσιο που περιβάλλει τα υλικά. Είναι μέρος των ευρύτερων πρωτοβουλιών καινοτομίας που έχουν καλλιεργήσει από κοινού το British Council και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αποσκοπώντας στην υποστήριξη της αυξανόμενης κοινότητας δημιουργών και πρωτοπόρων στον τομέα του κυκλικού και βιώσιμου design.

Το πρόγραμμα Circular Cultures είναι ανοιχτό σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το κυκλικό design και τις πιο πρόσφατες πρακτικές γύρω από τα υλικά, αλλά και για να συνδεθούν με μια διεθνή κοινότητα δημιουργών και στοχαστών.

Το Ίδρυμα Ωνάση και το British Council συνεργάζονται και πάλι φέρνοντας για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Circular Cultures στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός δημόσιου χώρου εξελισσόμενου και προσανατολισμένου σε δράσεις, για την ηθική χειρωνακτική δημιουργία, τον κυκλικό σχεδιασμό, τα υλικά και τη βιωσιμότητα της μόδας. Το Circular Cultures είναι ένα πρόγραμμα του British Council για το βιώσιμο design και τη δημιουργική οικονομία στην Ευρώπη, το οποίο έχει στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από βιώσιμο design, την κυκλικότητα και τον χώρο της δημιουργίας. Η συνεργασία ανάμεσα στο Ίδρυμα Ωνάση και το British Council σε αυτό το πεδίο επιδιώκει να εκκινήσει έναν κριτικό διάλογο γύρω από το design και την κυκλικότητα, να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πρωτοπόρων στη δημιουργική καινοτομία και να εγκαθιδρύσει νέα ευρωπαϊκά δίκτυα γύρω από τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Μαρία Παπαϊωάννου (British Council), Προδρόμος Τσιαβός (Ίδρυμα Ωνάση)

Υπεύθυνοι Παραγωγής: Κατερίνα Γαλάνη (British Council), Ιωάννα Μαργαρίτη (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)

Επιστημονική Συνεργάτιδα για την αρχιτεκτονική, το design και τη μόδα: Parvinder Marwaha (British Council)

Μια συμπαραγωγή του British Council και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Ομιλητές / Υπεύθυνοι εργαστηρίων



Christopher Raeburn, Σχεδιαστής μόδας

Marcos Cruz, Καθηγητής στη The Bartlett School of Architecture, Faculty of the Built Environment

Αρετή Μαρκοπούλου, Ακαδημαϊκή διευθύντρια στο IAAC της Βαρκελώνης

Yasmine Ostendorf, Ερευνήτρια και επιμελήτρια τέχνης, ιδρύτρια του Green Art Lab Alliance

Gina Buenfeld, Επιμελήτρια στο Camden Arts Centre

Matthew Drinkwater, Επικεφαλής του Fashion Innovation Agency, London College of Fashion

Dr Brenda Parker, Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Bio-Integrated Design στη The Bartlett School of Architecture

Shneel Malik, Αρχιτέκτονας και ερευνήτρια βιοσχεδιασμού στο Bio-Integrated Design Lab, UCL

Κώστας Καζαντζής, Creative Technologist στo Fashion Innovation Agency

Cathrine Barth, Ιδρύτρια του Circularities, μέλος του ΔΣ του Nordic Circular Hotspot

Αναστασία Πιστοφίδου, Διευθύντρια του Fab Textiles και της Fabricademy στο Fab Lab του IAAC στη Βαρκελώνη

Seetal Solanki, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Ma-tt-er

Wilson Oryema, Καλλιτέχνης, συγγραφέας και επιχειρηματίας

Χριστόφορος Μπρέλλης, Σχεδιαστής

Danielle Elsener, Designer και ιδρύτρια του Decode

Tessa Silva-Dawson, Καλλιτέχνιδα

Μαρία Βαρελά, Πολυμεσική Καλλιτέχνιδα

Όλγα Χατζηδάκη, Επιμελήτρια και συνιδρύτρια του Tavros

Diti Kotecha, Designer και ιδρύτρια του Thela

Savvas Laz, Designer

Μαρία Όλγα Βλάχου, Designer και ιδρύτρια του Postfolk



Η ομιλήτρια Cathrine Barth θα παραστεί χάρη στην ευγενική υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29 & 30 Μαρτίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | 14:00-18:35

14:00 – 14:10 | Καλωσόρισμα

British Council και Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

14:10 – 15:40 | Η σοφία των υλικών

Marcos Cruz, Καθηγητής της The Bartlett School of Architecture, Faculty of the Built Environment

Dr Brenda Parker, Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Bio-Integrated Design στη The Bartlett School of Architecture

Shneel Malik, Αρχιτέκτονας και ερευνήτρια βιοσχεδιασμού στο Bio-Integrated Design Lab, UCL

Αρετή Μαρκοπούλου, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του IAAC στη Βαρκελώνη

Yasmine Ostendorf, Ιδρύτρια της Future Materials Bank και της Green Art Lab Alliance

Gina Buenfeld-Murley, Επιμελήτρια Εκθέσεων στο Camden Arts Centre

Χριστόφορος Μπρέλλης, Σχεδιαστής

15:40 – 15:50 | Διάλειμμα

15:50 – 17:15 | Απόβλητα υλικών

Matthew Drinkwater, Επικεφαλής του Fashion Innovation Agency

Christopher Raeburn, Σχεδιαστής μόδας

Cathrine Barth, Ιδρύτρια της Circularities, μέλος του ΔΣ του Nordic Circular Hotspot

Αναστασία Πιστοφίδου, Ερευνήτρια, συνιδρύτρια του fabtextiles.org και της Fabricademy, Textile and Technology Academy

17:15 – 18:35 | Κυκλικό από σχεδιασμού

Μαρία Βαρελά, Πολυμεσική καλλιτέχνιδα

Όλγα Χατζηδάκη, Επιμελήτρια και συνιδρύτρια του Tavros

Diti Kotecha, Designer και ιδρύτρια του Thela

Savvas Laz, Designer

Μαρία Όλγα Βλάχου, Designer και ιδρύτρια του Postfolk

Wilson Oryema, Καλλιτέχνης, συγγραφέας και επιχειρηματίας

Danielle Elsener, Designer και ιδρύτρια του Decode

Tessa Silva-Dawson, Καλλιτέχνιδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & MASTERCLASS | Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 | 11:00-20:00

Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια και ένα masterclass, που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με ορισμένες από τις ιδέες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, σε μια πιο αναλυτική διερεύνηση.

Unity Workshop: Εισαγωγή στην τεχνολογία μηχανικής παιχνιδιών για τη δημιουργία ψηφιακών εμπειριών μόδας. Κώστας Καζαντζής, Creative Technologist στη Fashion Innovation Agency

Διακοσμητικό Ψωμί: Η ζύμη ως δημιουργικό υλικό. Μαρία Βαρελά, Πολυθεματική καλλιτέχνιδα

Ανοιχτές συνταγές βιοϋλικών: Διερευνούμε διάφορους τρόπους για τη δημιουργία βιοβασισμένων προϊόντων μέσω του κυκλικού design. Αναστασία Πιστοφίδου, Ερευνήτρια, συνιδρύτρια του fabtextiles.org και της Fabricademy, Textile and Technology Academy

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, μετά από διαδικτυακή αίτηση ενδιαφέροντος, από την Παρασκευή 12 έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 στις 17:00.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος στα εργαστήρια θα αξιολογηθούν και οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με βάση τη συνάφεια των απαντήσεών τους με το θέμα του εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω email.

Παράλληλη δράση

Με αφορμή το συνέδριο Circular Cultures: Materials, το PCAI παρουσιάζει έργα από τη Συλλογή του σε μια διαδικτυακή έκθεση με τίτλο «Αποϋλοποίηση του καλλιτεχνικού αντικειμένου».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: James Bridle, Marcus Hanacam & Roswitha Schuller, Βασίλης Καρούκ, Almagul Menlibayeva, Κοσμάς Νικολάου, Εύα Παπαμαργαρίτη. Επιμελήτρια της έκθεσης είναι η Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του PCAI.

Περιβαλλοντολόγοι, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες συνεργάζονται με καλλιτέχνες προκειμένου να σκεφτούν τρόπους για ένα βιώσιμο μέλλον, στο οποίο υλικά και απόβλητα υλικών δεν θα απειλούν την ανθεκτικότητα της Γης, όπως συμβαίνει με την πρόσφατα δημιουργημένη πλατφόρμα Future Materials Bank (Τράπεζα Υλικών του Μέλλοντος), ενώ άλλοι πάλι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε αναζήτηση μιας εναλλακτικής γνωστικής και δημιουργικής διαδικασίας.