Η στήλη Think Tanks κλείνει τα 4 χρόνια παρουσίας στο Liberal.gr και τα 1.000 άρθρα

Η ενότητα Think Tanks του ΚΕΦίΜ, που φιλοξενείται από το 2017 στο Liberal.gr έκλεισε αυτόν τον μήνα, όχι μόνο τα 4 χρόνια παρουσίας της στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα, αλλά και τα 1.000 αναρτημένα άρθρα.

Στο πλαίσιο της ενότητας, και αξιοποιώντας το ευρύ διεθνές μας δίκτυο, το ΚΕΦίΜ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάφρασης και δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων από κορυφαίες φιλελεύθερες δεξαμενές σκέψης του εξωτερικού, όπως το Cato Institute, το American Enterprise Institute, το Institute for Humane Studies, το Foundation for Economic Education, το Institute of Economic Affairs και το 4Liberty.eu, και έχει πλέον μεταφράσει πάνω από 1.000 άρθρα για τη στήλη. Τα άρθρα της στήλης έχουν διαβαστεί πάνω από 2.000.000 φορές μέχρι και σήμερα.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας σημείωσε για το ορόσημο της τετραετίας: “Με το εγχείρημα των Think Tanks υλοποιούμε το όραμα του Θανάση Μαυρίδη, που ήθελε να αυξήσει την ποιότητα και την ποσότητα της φιλελεύθερης αρθρογραφίας στην ελληνική γλώσσα, που υπερασπίζεται την ελεύθερη αγορά, το κράτος δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα. Είμαστε υπερήφανοι που το ΚΕΦίΜ συμβάλλει στην υλοποίηση αυτού του οράματος.”

Τα άρθρα της στήλης των Think Tanks δημοσιεύονται καθημερινά στο Liberal.gr, ενώ δύο επιλεγμένα άρθρα της εβδομάδας φιλοξενούνται στο εβδομαδιαίο Newsletter του ΚΕΦίΜ.

Βρήκαμε τα 11 από τα 1.000 πιο διαβασμένα άρθρα της ενότητας Think Tanks την τελευταία τετραετία και σας τα παρουσιάζουμε:

▷ Αν τα δημόσια σχολεία γίνουν διαδικτυακά, τι θα συμβεί στα ιδιωτικά;

Αύγουστος 2020

Του James Pethokoukis

Με την άδεια του American Enterprise Institute.

▷ Η Μάργκαρετ Θάτσερ για τον Σοσιαλισμό: 20 από τα καλύτερα αποφθέγματά της

Φεβρουάριος 2020

Του Lawrence W. Reed

Με την άδεια του Foundation for Economic Education.

▷ Σοσιαλισμός ή κομμουνισμός; Ένα σημείωμα ορολογίας

Μάρτιος 2019

Του Kristian Niemietz

Με την άδεια του Foundation for Economic Education.

▷ Κομμουνισμός

Φεβρουάριος 2019

Του Michael Chapman

Από την Encyclopedia of Libertarianism.

▷ Ο φορτηγατζής που άλλαξε για πάντα τις μεταφορές

Μάιος 2019

Του Alexander C.R. Hammond

Με την άδεια του Foundation for Economic Education.

▷ Ο κορονοϊός σπάει τη φούσκα της ανώτατης εκπαίδευσης

Αύγουστος 2020

Του Steve Davies

Με την άδεια του Institute of Economic Affairs

▷ 12 βόμβες αλήθειας από τον Μίλτον Φρίντμαν

Οκτώβριος 2019

Του Jon Miltimore

Με την άδεια του Foundation for Economic Education.

▷ Τελικά, τι στο καλό είναι ο νεοφιλελευθερισμός;

Μάιος 2019

Του Βαγγέλη Ανδρέου

Με την άδεια του Speakfrealy.today.

▷ Δεν πρέπει να χάσουμε τον πόλεμο των μετρητών

Νοέμβριος 2019

Του Kevin Dowd

Με την άδεια του Institute of Economic Affairs.

▷ Καπιταλισμός

Φεβρουάριος 2020

Του Stephen Davies

Από την Encyclopedia of Libertarianism.

▷ Πώς η παρεοκρατία δημιούργησε την φούσκα αδειών ταξί στη Νέα Υόρκη

Οκτώβριος 2019

Του Daniel Kowalski

Με την άδεια του Foundation for Economic Education.