Βρετανία: Η ρωσική στρατιωτική εταιρεία Wagner κατέγραψε πρόοδο στην περιοχή Ντονμπάς

Η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner πιθανότατα έχει σημειώσει πρόοδο στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Η πρόοδος καταγράφεται κυρίως γύρω από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Vuhlehirska και το κοντινό χωριό Νοβολουγκάνσκ, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τμήμα των ουκρανικών δυνάμεων πιθανότατα έχουν αποσυρθεί από την περιοχή.

Η περιοδεία Λαβρόφ στην Αφρική

Το υπόλοιπο της ενημέρωσης είναι αφιερωμένο στον σχολιασμό της περιοδείας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στις αφρικανικές χώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας το υπουργείο αναφέρει ότι «η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να επιδιώξει να κατηγορήσει τη Δύση για τη διεθνή επισιτιστική κρίση, καθώς και για να κερδίσει την υποστήριξη των αφρικανικών κρατών που κατά τα άλλα παρέμειναν ουδέτερα ως προς τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

(7/7) Its secondary goals are probably to secure commodity concessions and to persuade African states to vote in line with Russia’s interests in international forums.