Ζαχάροβα: Η Ρωσία έχει δικαίωμα να στοχοποιήσει αμερικανικές αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Το δικαίωμα της Ρωσίας να στοχοποιήσει αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις που θα μεταφέρουν όπλα στην Ουκρανία, διεμήνυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. Προηγήθηκε το διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για αποστολή δεκάδων πυροβόλων, 144.000 οβίδων, drones αλλά και πρόσθετης χρηματοδότησης προς το Κίεβο.

«Η Μόσχα έχει το δικαίωμα να θεωρεί νόμιμο στόχο τη μεταφορά όπλων από ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, εάν διέρχονται από το ουκρανικό έδαφος» τονίζει η Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Russian Foreign Ministry: #Moscow has the right to consider the transport of the #UnitedStates and #NATO with weapons as a legitimate target if it passes through #Ukrainian territory. pic.twitter.com/NzHR1Nqrlw