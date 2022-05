Η Ρωσία «απαντά» σε Σουηδία και Φινλανδία με νέες βάσεις και στρατεύματα στα σύνορα

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου δήλωσε ότι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ οδήγησε σε αύξηση των στρατιωτικών απειλών κοντά στα σύνορα και ότι η Μόσχα θα πάρει «επαρκή αντίμετρα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax την Παρασκευή.



Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο τον Σόιγκου αναφέρει ότι η Ρωσία θα απαντήσει σχηματίζοντας 12 νέες μονάδες στη δυτική στρατιωτική της περιφέρεια.

Παράλληλα, το Γαλλικό Πρακτορείο σε ανάρτηση του σημειώνει πως οι Ρώσοι θα προχωρήσουν στη δημιουργία νέων στρατιωτικών βάσεων.

