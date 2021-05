Η... «λαμπάδα» του Χίγκινς, ο αμφίβολος Καλάθης και το «σκάκι» των Γιασικεβίτσιους – Αταμάν

Ο Κόρι Χίγκινς ήταν αγέννητος όταν ο Μάικλ Τζόρνταν πετύχαινε το περίφημο «The Shot», στις 7 Μαΐου 1989 στο Κλίβελαντ και κέρδιζε την πρώτη σειρά Playoffs στην καριέρα του με τους Σικάγο Μπουλς. Ο 32χρονος γκαρντ της Μπαρτσελόνα, όμως, ανήμερα των 9ων γενεθλίων του, είδε τον θρύλο του ΝΒΑ και νονό του(!) να βάζει άλλο ένα μεγάλο σουτ στις 14 Ιουνίου 1998 και να κατακτά τον 6ο τίτλο του στη Γιούτα. Ο μικρός Κόρι μεγάλωσε με αυτές τις κοντινές παραστάσεις. Το βράδυ της Παρασκευής (28/5), έζησε τη δική του μεγάλη στιγμή.

Ο γιος του άλλοτε παίκτη του ΝΒΑ, Ροντ Χίγκινς – ο οποίος το 1993 πέρασε για λίγο από τον Ολυμπιακό του Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε περισσότερο γνωστός για τη φιλία του με τον Τζόρνταν – είναι πλέον παίκτης της Μπαρτσελόνα. Στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας στην Κολωνία, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, δεν ήταν «φανταχτερός» (11π., 4/8 σουτ), όμως «μίλησε» στο τέλος. Λίγο μετά τη χαμένη ευκαιρία των Ιταλών να πάρουν το ματς με το άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού (23π.) πρώην γκαρντ των Λαυρίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Κέβιν Πάντερ, ο Χίγκινς πήρε την ευθύνη και έκρινε τα πάντα.

Κράτησε τη μπάλα στην τελευταία επίθεση των Καταλανών και «εκτέλεσε» με «ψυχρό» τρόπο στα 0,8΄΄ για τη λήξη, «γράφοντας» το 84-82 και στέλνοντας τη «Μπάρτσα» στον 8ο τελικό της και πρώτο μετά το 2010! Οι «μπλαουγκράνα» θα παίξουν για το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας τους (2003 και 2010 τα προηγούμενα), όπως και ο ίδιος ο Κόρι Χίγκινς, δις πρωταθλητής Ευρώπης και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 2016 και 2019. Τον πρώτο τίτλο αναζητά ο Πάου Γκασόλ, που 39 μέρες πριν κλείσει τα 41 του, έγινε ο γηραιότερος παίκτης των φάιναλ φορ, ξεπερνώντας τον 39χρονο Ντέρεκ Σαρπ της Μακάμπι.

.@chiggins11 WHAT HAVE YOU DONE?! 😱@FCBbasket are going to the Championship Game 🔥#7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/Tzb2kaTR6g