Το Ολυμπιακό φινάλε της σπουδαίας καριέρας του Πάου Γκασόλ γίνεται ντοκιμαντέρ

Οι κορυφαίοι «στρατηγοί» των σπορ παραμένουν πάντα πιστοί «στρατιώτες». Επιπλέον, ως νοοτροπία νικητή και όχι απληστία, τα «παράσημα» δεν τους φτάνουν. Ο Πάου Γκασόλ όχι μπόλικα από αυτά. Μετρά τέσσερις τίτλους με την Εθνική Ισπανίας (ένα παγκόσμιο κύπελλο και τρία Ευρωμπάσκετ), δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ με τους Λέικερς και δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τη Μπαρτσελόνα, στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο 40χρονος Ισπανός, όμως, επέστρεψε από τον περασμένο Φεβρουάριο στους «μπλαουγκράνα», με έναν διπλό προσωπικό στόχο...

Ο Γκασόλ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα πραγματοποιήσει το (δεύτερο) ντεμπούτο του με τη «Μπάρτσα» την Παρασκευή (9/4), στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκα, κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου. Ο μεγάλος σταρ περίμενε υπομονετικά να φορέσει τη φανέλα των Καταλανών 20 χρόνια μετά την αποχώρησή του για το ΝΒΑ, καθώς έκανε ειδική προετοιμασία. Ο τραυματισμός του στο πόδι την άνοιξη του 2019, ως παίκτης των Μπακς, τον άφησε εκτός παρκέ για δύο χρόνια, όμως η σφοδρή επιθυμία να κλείσει την καριέρα του με την Εθνική Ισπανίας τον φέρνει και πάλι στα γήπεδα.

Ha llegado el momento. Mañana es el día!



The moment has arrived. Tomorrow is the day! pic.twitter.com/N6epRtjoFq