Η «επιδημία» τραυματισμών του ΝΒΑ προβλέφθηκε από τον ΛεΜπρον και «προειδοποιεί» για το 2021 - 2022

Τη στιγμή που η σαμπάνια έρεε στο κεφάλι του τον περασμένο Οκτώβριο, ο ΛεΜπρον Τζέιμς δεν είχε άμεσα χρόνο για έγνοιες. Απολάμβανε τον τέταρτο προσωπικό τίτλο του και 17ο τρόπαιο των Λέικερς, αλλά όχι για πολύ, Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά ήταν και πάλι στο γυμναστήριο. Οι φήμες για πρόωρη έναρξη της επόμενης σεζόν δεν τον άφηναν να εφησυχάσει. Η καθυστερημένη ολοκλήρωση, λόγω κορονοϊού, της περασμένης χρονιάς άρχισε να προβληματίζει τους σταρ του ΝΒΑ όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα.

Η Ενωση Παικτών είχε ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου. Ωστόσο, η Λίγκα επέλεξε την 22η Δεκεμβρίου, προκειμένου – έστω και με άδειες εξέδρες – να μη χάσει τα χρήματα από τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις για την παραδοσιακή «blockbuster» ημέρα των Χριστουγέννων. Το κενό των μόλις 71 ημερών, το μικρότερο στην ιστορία του πρωταθλήματος, έκανε τον Τζέιμς να απειλήσει πως θα μείνει εκτός αγώνων για τον πρώτο μήνα. Το χρήμα, όμως, «μίλησε» και το ΝΒΑ έπεισε τους παίκτες να δεχθούν, τονίζοντας πως παρά τις απώλειες δισεκατομμυρίων, ούτε οι μισθοί ούτε το σάλαρι καπ θα μειωθούν...

Ο ΛεΜπρον δέχθηκε να αγωνιστεί από την αρχή, η ομάδα του έπαιξε 72 ματς κανονικής περιόδου σε 146 μέρες και ο ίδιος απουσίασε από 27 παιχνίδια, λόγω τραυματισμού. Ο δεύτερος σταρ της ομάδας του Λ.Α., Αντονι Ντέιβις, έχασε 36 παιχνίδια και οι Λέικερς, με τον δεύτερο «πληγωμένο» και στα Playoffs, αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από το Φίνιξ. Ο τραυματισμός του ηγέτη των Κλίπερς, Κουάι Λέοναρντ και η ένταξη του Κρις Πολ των Σανς στο πρωτόκολλο ασφαλείας, ανέβασε τον αριθμό των All Stars που τραυματίστηκαν στην post season στους εννέα (Τζέιμς Χάρντεν, Κάιρι Ιρβινγκ – Νετς, Τζοέλ Εμπίιντ – Σίξερς, Ντόνοβαν Μίτσελ, Μάικ Κόνλεϊ – Τζαζ, Τζέιλεν Μπράουν – Σέλτικς, οι υπόλοιποι)...

Επειτα από τα νέα μαντάτα για τον Λέοναρντ, ο ΛεΜπρον Τζέιμς ξέσπασε στο Twitter, γράφοντας πως «δεν θέλατε να με ακούσετε όταν τα έλεγα στο ξεκίνημα της σεζόν. Ηξερα ακριβώς τι θα γίνει. Επιθυμούσα απλά να προστατέψω τους παίκτες που είναι το προϊόν και το όφελος του παιχνιδιού μας. Αυτοί οι τραυματισμοί δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι η έλλειψη ξεκούρασης πριν από τη σεζόν... Είναι τρελό. Μιλώ για την υγεία όλων των παικτών και σιχαίνομαι να βλέπω τόσους τραυματισμούς. Ζητούμε συγγνώμη από τους φιλάθλους και μακάρι να μπορούσαν να παρακολουθήσου όλους τους αγαπημένους παίκτες τους».

They all didn’t wanna listen to me about the start of the season. I knew exactly what would happen. I only wanted to protect the well being of the players which ultimately is the PRODUCT & BENEFIT of OUR GAME! These injuries isn’t just “PART OF THE GAME”. It’s the lack of PURE