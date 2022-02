Η ΕΕ απαγορεύει τις συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τις συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ πάνω από το μισό των αποθεμάτων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας θα μπλοκαριστεί από τις κυρώσεις της ΕΕ.

EU APPROVES BANNING ALL TRANSACTIONS WITH RUSSIAN CENTRAL BANK



