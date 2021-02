Η Αυστραλία και η μάχη για το μέλλον των ειδήσεων

Κανείς δεν περίμενε πριν τέσσερα χρόνια ότι η διαμάχη της Google με την αυστραλιανή κυβέρνηση θα έπαιρνε τη σημερινή της τροπή. Οι ιθύνοντες του τεχνολογικού κολοσσού είχαν δώσει ελάχιστη σημασία στην έρευνα που είχε ξεκινήσει το τοπικό κοινοβούλιο για την άρνηση της Google να πληρώνει αντίτιμο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για το προϊόν που χρησιμοποιεί.

Η Αυστραλία θεωρείται αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος της παγκόσμιας ρυθμιστικής αντιπαράθεσης, θέλοντας να θέσει τους όρους συναλλαγών μεταξύ τεχνολογικών πλατφορμών και των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άλλωστε, σε συνταρακτικό βαθμό στον κόσμο της διαφήμισης από το 1998 που ιδρύθηκε η Google. Τότε για κάθε δύο δολάρια που ξοδεύονταν για διαφήμιση, το ένα προέρχονταν από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι το μερίδιο τους βρίσκεται στο 8,3%.

Υπό το πρίσμα αυτό, η κυβέρνηση της χώρας της Ωκεανίας άρχισε να καταρτίζει έναν περιοριστικό κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος έχει στόχο να ορίσει τις σχέσεις μεταξύ των μέσων που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, και των μεγάλων ομίλων που κυριαρχούν στο Διαδίκτυο, όπως το Facebook και η Google, οι οποίοι κερδίζουν μεγάλα ποσά από διαφημίσεις.

Την ώρα λοιπόν που το κοινοβούλιο της Αυστραλίας μπήκε στην τελική ευθεία για να θεσπίσει τον συγκεκριμένο νόμο, η Google η οποία απειλούσε ότι θα κλείσει τη μηχανή αναζήτησης, αποφάσισε να αλλάξει ρότα.

Έτσι, η Google σύναψε απανωτές συμφωνίες με εκδότες της χώρας, με πλέον χαρακτηριστική αυτή με τον άλλοτε σφοδρό πολέμιο της, Ρούμπερτ Μέρντοχ.

Η NewsCorp συμφώνησε αρχικά με την Google της Alphabet για τη συγκρότηση ενός πλαισίου μακροπρόθεσμης συνεργασίας, βάσει του οποίου η Google θα πληρώνει την αυστραλιανή εταιρία ΜΜΕ για τη χρήση των ειδήσεών της.

Η Google ήρθε επίσης σε συμφωνία με τον όμιλο Seven West Media LTD και την Nine Entertainment προκειμένου να περιλαμβάνει το παραγόμενο προϊόν στην πλατφόρμα της, έναντι αμοιβής.

Ωστόσο η συμφωνία με τον Μέρντοχ είναι η πλέον εμφατική και πρόδρομος για το τι θα επακολουθήσει ενδεχομένως καθώς η NewsCorp είναι από τους πλέον ισχυρούς μιντιακούς ομίλους παγκοσμίως. Η NewsCorp ελέγχει το 70% των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αυστραλίας, παράλληλα όμως είναι ιδιοκτήτρια τίτλων όπως Times του Λονδίνου, Wall Street Journal, New York Post, Marketwatch και άλλων.

Για τον λόγο αυτό, πολλές άλλες χώρες παρακολουθούν με ενδιαφέρον. Ο Καναδάς δήλωσε ότι ετοιμάζει παρόμοια νομοθεσία. Η ΕΕ και η Βρετανία προσπαθούν να εισαγάγουν ορισμένα στοιχεία του αυστραλιανού νόμου στις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους.

Την ίδια ώρα η Microsoft προέτρεψε τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας, παρότι η δική της μηχανή αναζήτησης η Bing θα μπορούσε να πληγεί σφόδρα από μια τέτοια κίνηση.