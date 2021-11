Η ανάγκη των συμπληρωμάτων διατροφής στη ζωή μας

Η σωστή και άρτια θωράκιση του οργανισμού αποτελεί ασπίδα όχι μόνο στις εποχιακές ιώσεις, το κρυολόγημα και τις αλλεργίες, αλλά μας βοηθά και στο να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες της απαιτητικής καθημερινότητάς μας.

Ειδικότερα, τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο που οι καιρικές συνθήκες βοηθούν στην εκδήλωση πολλών ιώσεων, κρυολογήματος αλλά και αλλεργιών, μέγιστη προτεραιότητά μας θα πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, προκειμένου διατηρούμε την υγεία μας σε καλή κατάσταση. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Δεν είναι όμως πάντα εφικτή για τους περισσότερους, εξαιτίας του σύγχρονου αγχωτικού τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η άμυνα και η ανθεκτικότητα του ανθρώπινου οργανισμού. Στο επίπεδο αυτό έρχονται να βοηθήσουν τα συμπληρώματα διατροφής, ως υποστηρικτικά μέσα της υγείας και ευεξίας μας.

Τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική βοήθεια για την επίτευξη ή τη διατήρηση μίας καλής κατάστασης θρέψης του οργανισμού. Τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα, επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται σε καταστάσεις όπως:

Σε περιόδους που απαιτείται αυξημένη πνευματική διαύγεια και συγκέντρωση

Σε περιόδους έντονης ανάπτυξης

Σε περιόδους ασθένειας και ανάρρωσης

Χορτοφάγοι/νηστεία

Σε καταστάσεις έντονου στρες

Εφήβους

Άτομα που ακολουθούν υποθερμιδική δίαιτα

Καπνιστές

Άτομα με ψυχογενή ανορεξία – βουλιμία

Παιδιά που υποσιτίζονται

Εγκυμοσύνη/Θηλασμό

Δυσαπορρόφηση και άλλα χρόνια νοσήματα

Αθλητές υψηλών επιδόσεων

Άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα

Άτομα τρίτης ηλικίας

Ειδικά συμπληρώματα διατροφής όπως είναι το Mӧller’s Total, είναι ιδανικά για ενήλικες που δεν τρέφονται σωστά, έχουν απαιτητικές ανάγκες και χρειάζονται άμεση πνευματική και σωματική τόνωση. Επιπλέον, ενδείκνυται και σε ηλικιωμένα άτομα ή σε περιπτώσεις εξάντλησης του οργανισμού λόγω κακής σίτισης, έντονης δραστηριότητας, ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης ή έντονης πνευματικής κόπωσης (π.χ. εξετάσεις). Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Current Therapeutic Research, Clinical and Experimental" έδειξε μεταβολή στη ζωτικότητα και στην διάθεση στα άτομα που έλαβαν καθημερινά ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα για 12 συνεχείς εβδομάδες, ενώ μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Archives of Gerontology and Geriatrics έδειξε βελτίωση στη γνωστική λειτουργία σε άτομα με μέσο όρο ηλικίας 61 ετών που προσελάμβαναν πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα σε σύγκριση με τα άτομα που λάμβαναν placebo. Δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους μελέτες που ακολούθησαν εντόπισαν βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση του ψυχικού και σωματικού στρες των ατόμων που έκαναν χρήση συμπληρώματος πολυβιταμινών (Μarasco et al. 2006 και Le Gal et al. 2006). Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από νεώτερη μελέτη (Usser JM & Swann C, British Journal of Public Psychology 2010) στην οποία καταδεικνύεται σαφέστατη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εθελοντών που καταναλώνουν συμπλήρωμα πολυβιταμινών. Ομοίως, εξαιρετικά είναι τα αποτελέσματα και στην περίπτωση της αντιμετώπισης του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης όπως υπογραμμίζουν ο Le Gal και οι συνεργάτες του (2006). Επιπρόσθετα, πληθώρα μελετών δείχνει ότι η προσθήκη ω-3 λιπαρών σε ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα (Mӧller’s Total), προστατεύει συνολικά και βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία.

Τέλος, και στην περίοδο της εγκυμοσύνης τα πολυβιταμινούχα σκευάσματα βοηθούν στην επαρκή υποστήριξη του οργανισμού, διότι περιέχουν ένα σύνολο βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων όπως οι βιταμίνες C και Ε, το φυλλικό οξύ (απαραίτητα για την ομαλή εμβρυική ανάπτυξη), βιταμίνες του συμπλέγματος Β, β-καροτένιο, σελήνιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και ω3 λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη:

Πρόληψη αναιμίας και προεκλαμψίας

Ενίσχυση άμυνας οργανισμού

Μείωση κινδύνου πρόωρου τοκετού

Ενίσχυση και ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του εμβρύου

Φυσικά, ένας πιστοποιημένος λειτουργός υγείας, είναι ο πλέον αρμόδιος να σας συστήσει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.

Συνοψίζοντας, η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής και υγεία, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, η ανεπαρκής ποιότητα διατροφής, οι ιδιαίτερες και υψηλές ενεργειακές και διατροφικές ανάγκες σε διάφορες περιόδους όπως, για παράδειγμα, η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός, η παιδική ηλικία και η εφηβεία, οι σχολικές εξετάσεις, η επίπονη εργασία, περίοδοι ασθένειας κ.α. έχουν οδηγήσει στην ανάγκη πρόσληψης συμπληρωμάτων διατροφής. Τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα είναι ασφαλή, με την προϋπόθεση ότι η σύστασή τους γίνεται από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας και όταν οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου δεν καλύπτουν τις θρεπτικές του απαιτήσεις σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης

Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος,PhD • Επιστημονικός Διευθυντής ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Πρόεδρος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας • Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου • Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αιγινήτειο Νοσοκομείο • Εκπαιδευτής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών