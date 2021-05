Η «αμερικανική βοήθεια» στο Ολυμπιακό όνειρο του Καναδά και η «απειλή» προς την Ελλάδα

Το αβαντάζ έδρας δεν φαίνεται πως θα είναι το μοναδικό θεωρητικό πλεονέκτημα που θα έχει η Εθνική Καναδά στο Προολυμπιακό τουρνουά που θα διοργανώσει από τις 29 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου στη χώρα της. Οι οικοδεσπότες, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα του κόουτς Ρικ Πιτίνο τα ξημερώματα της 30ης Ιουνίου στη Βικτόρια, θεωρούνται το φαβορί για την κατάκτηση του μοναδικού εισιτηρίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τη στιγμή που η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Προολυμπιακό τουρνουά είναι απίθανή, οι Καναδοί αρχίζουν να ενισχύονται διαρκώς με τους δικούς τους παίκτες από το ΝΒΑ. Ο φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ, Αντριου Ουίγκινς, γιος του άλλοτε σκόρερ των Μίλωνα, Σπόρτιγκ και Πανιωνίου, Μίτσελ Ουίγκινς, δήλωσε με μία ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram πως θα αγωνιστεί κανονικά. Η παρουσία του κάνει τους συμπατριώτες του αισιόδοξους πως θα αγωνιστούν και πάλι σε Ολυμπιακούς για πρώτη φορά μετά το 2000, στο Σίδνεϊ.

It appears Andrew Wiggins has committed to play for Team Canada this summer pic.twitter.com/rreZ4NPSzJ