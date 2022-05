H Lenovo συνδυάζει εμφάνιση και κορυφαίες επιδόσεις μέσα από τα νέα gaming laptops της σειράς Legion 7

H Lenovo ανακοίνωσε σήμερα τη νέα γενιά gaming laptops της εταιρίας, που συνδυάζουν μοναδικό στυλ με θηριώδης επιδόσεις: τα πανίσχυρα Lenovo Legion 7i και 7 (16”, 7), μαζί με τα λεπτά και ελαφριά Lenovo Legion Slim 7 και 7i (16”, 7). Προσφέροντας επιδόσεις που τα κατατάσσουν στην απόλυτη κορυφή των προτάσεων για gaming, τα νέα Lenovo Legion 7i και 7 αποτελούν τα πλέον ισχυρά gaming laptops 16 ιντσών σε ολόκληρο τον κόσμο.2 .Ταυτόχρονα, στην κατηγορία των 16 ιντσών QHD gaming παρουσιάζονται οι πλέον λεπτές και ελαφριές προτάσεις της Lenovo μέχρι σήμερα: τα νέα Lenovo Legion Slim 7i και 7, διαθέσιμα πλέον με μεγαλύτερη οθόνη, αναλογιών 16:10, ώστε η παραγωγικότητα να συνδυάζεται ιδανικά με τη διασκέδαση.

Η νέα σειρά laptop Lenovo Legion 7 ξεπερνά κάθε προσδοκία, μέσα από μια σειρά πρωτοποριακών καινοτομιών, που προσαρμόζονται στις πολυδιάστατες ανάγκες των σύγχρονων ερασιτεχνών και επαγγελματιών gamers. Αυτές οι νέες συσκευές όχι μόνο προσφέρουν τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας σε ολόκληρο τον κόσμο για ένα gaming laptop 16 ιντσών1, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιάζουν ως τα πρώτα laptop αυτής της κατηγορίας παγκοσμίως με webcams FHD3 για ακόμη καλύτερο streaming, καθώς και τα πρώτα gaming laptop εφοδιασμένα με οθόνη 16 ιντσών WQXGA (2560x1600)4. O μινιμαλιστικός σχεδιασμός αυτών των υπολογιστών, που αξιοποιούν το λειτουργικό Windows 11, η μακρά διάρκεια της μπαταρίας και το σχεδόν αθόρυβο σύστημα ψύξης, ρυθμιζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει ένα σύνολο ειδικά δημιουργημένο για όσους επιθυμούν κορυφαίες επιδόσεις συνδυασμένες με απόλυτη ευελιξία.

«Τα Lenovo Legion ανέκαθεν κατείχαν περίοπτη θέση στην κορυφή των gaming επιδόσεων, συμπληρώνοντας την προσωπική και επαγγελματική ζωή των gamers, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζονται στις ανάγκες οποιουδήποτε περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι ο χώρος διεξαγωγής κάποιου πρωταθλήματος, η τάξη ή η αίθουσα συσκέψεων», δήλωσε ο Ouyang Jun, αντιπρόεδρος της Lenovo και γενικός διευθυντής του Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. «Περισσότερο κομψά και ισχυρά από κάθε άλλη φορά, τα laptop της νέας σειράς Legion 7 της Lenovo ανεβάζουν ακόμη ψηλότερα τον πήχη και δοκιμάζουν τα όρια του εξυπνότερων κορυφαίων επιδόσεων gaming».

Lenovo Legion 7i και 7: H Κορυφή των Επιδόσεων

Ως τα πλέον ισχυρά gaming laptop 16 ιντσών σε ολόκληρο τον κόσμο τα Lenovo Legion 7i και 7 (16”, 7) είναι ειδικά σχεδιασμένα για όσους απαιτούν τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις για το χρόνο που αφιερώνουν στο gaming. Ο χαρακτηριστικός, κομψός και ταυτόχρονα διακριτικά σπορτίφ σχεδιασμός τους περιλαμβάνει ένα βελτιωμένο άξονα ανάκλησης της οθόνης και Ι/O dashboard. Κατασκευασμένα από αλουμίνιο και μαγνήσιο αεροναυπηγικής τεχνολογίας και με ενιαίο περίβλημα, τα νέα Lenovo 7i και 7 διαθέτουν μεταλλικό τελείωμα CNC, διακριτικό και μινιμαλιστικό στον τρόπο που εκφράζει την ασυγκράτητη δύναμη που κρύβεται μέσα σε αυτές τις συσκευές. Το σύστημα RGB με τα χρωματικά εφέ στο πληκτρολόγιο και το τελείωμα, συγχρονίζεται με το περιεχόμενο που προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής.

Το πληκτρολόγιο Lenovo Legion TrueStrike αναβαθμίστηκε με τη σειρά του, διαθέτοντας καμπύλα πλήκτρα τα οποία χαρακτηρίζονται από βαθύτερο διάστημα κίνησης σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Η νέα τεχνολογία WASD Force Sensor με προαιρετικά αντικαταστάσιμα πλήκτρα5 (επιτρέπει στους χρήστες να επιταχύνουν τις αντιδράσεις του χαρακτήρα που υποδύονται στην οθόνη, καθώς μπορεί να ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη στα πλήκτρα.

Κάτω από το κομψό περίβλημα αυτών των υπολογιστών κρύβονται οι τεράστιες δυνατότητές τους. Με λεπτότερο προφίλ σε σχέση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς, φτάνοντας σε πάχος μόλις τα 19mm, τα Lenovo Legion 7i και 7 συνιστούν σχεδιαστικά και κατασκευαστικά επιτεύγματα, εφοδιασμένα με ό,τι πιο νέο σε επίπεδο κάρτας γραφικών, επεξεργαστή και αποθηκευτικού χώρου, κι όλα αυτά σε ένα σασί βάρους μόλις 2,5 κιλών. Εκτός των άλλων, τα πανίσχυρα αυτά μηχανήματα προσφέρουν και σημαντική αυτονομία, χάρη στη μπαταρία των 99,999Whr, τη μεγαλύτερη μπαταρία που διατίθεται σε gaming laptop των 16 ιντσών (1) καθώς και ταχεία φόρτιση έως τα 135 Whr χάρη στη θύρα USB Type-C6.

Ταυτόχρονα, ως τα πρώτα gaming laptop με οθόνη 16 ιντσών WQXGA4, τα Lenovo Legion 7i και 7 προτείνονται με ψηλότερη αναλογία θέασης 16:10, φωτεινότητα έως τα 1.250 nits και πλήρη κάλυψη χρωματικής γκάμας DCI-P3, υψηλό δυναμικό φάσμα καθώς και πιστοποίηση προστασίας ματιών TÜV8. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών οθονών, με μεταβλητούς ρυθμούς ανανέωσης έως τα 240Hz (165Ηz ως αφετηρία) για καθημερινή χρήση, ομαλότερη εμπειρία σε αγώνες όπου κάθε frame μετράει ή κινηματογραφικού επιπέδου απεικόνιση, με εκπληκτική πιστότητα χρωμάτων. Τα νέα laptop Lenovo Legion 7i και Legion 7 διαθέτουν επίσης λογισμικό Tobii Horizon, το οποίο προσφέρει μία ακόμη πιο ρεαλιστική εμπειρία στους χρήστες, καθώς και Tobii Aware, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες έξυπνων αισθητήρων, ώστε να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της ευεξίας των χρηστών.

Τα Lenovo Legion 7i και 7 προτείνονται με έως και 12ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core HX ή AMD Ryzen 9 6900HX, κάρτες γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (έως τα 175W TGP) ή AMD Radeon RX 6850M XT mobile graphics, μνήμη DDR5 καθώς και αποθηκευτικά μέσα 4ης γενιάς PCIe SSD, όλα ρυθμισμένα έτσι ώστε να προσφέρουν μέγιστες επιδόσεις, μέσω της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Αυτή η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανή να προβλέπει την καμπύλη των ανεμιστήρων και να ισορροπεί τις επιδόσεις κάρτας γραφικών και επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το εκάστοτε παιχνίδι, ώστε να προσφέρει ανά πάσα στιγμή το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η προσαρμογή μέσω τεχνητής νοημοσύνης μπορεί επίσης να ενισχύσει με έξυπνο τρόπο το σύστημα ψύξης Lenovo Legion Coldront 4.0 ώστε να ρίξει τις θερμοκρασίες της κάρτας γραφικών και του επεξεργαστή, την ίδια στιγμή που η τεχνολογία vapor chamber του υπολογιστή διευρύνει τα όρια του εφικτού σε ένα gaming laptop, ώστε ο επεξεργαστής να πιάνει επιδόσεις desktop, με έως και 115W θερμικής χωρητικότητας χωρίς προσφυγή σε throttling. Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει επίσης ανεμιστήρες κατά 67% λεπτότερους από τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς για βελτιωμένη ροή αέρα, επικάλυψη από προηγμένο θερμικό υλικό για ταχύτερη απαγωγή της θερμότητας, μεγαλύτερη επιφάνεια και αεραγωγούς εισαγωγής κάτω από το πληκτρολόγιο.

Lenovo Legion Slim 7i and 7: The Freedom to Create New Worlds

Ως τα λεπτότερα και ελαφρύτερα gaming laptop που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Lenovo, τα νέα Lenovo Legion Slim 7i και 7 (16”, 7) είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν δυναμικές εμπειρίες τόσο σε επίπεδο gaming όσο και δημιουργίας περιεχομένου, μέσα από ένα κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Διαθέσιμο σε αποχρώσεις Storm ή Onyx grey10, το σασί με μεταλλικό τελείωμα προσφέρει ένα ελαφρύ όσο και λεπτό αποτέλεσμα, με βάρος στα 2 κιλά και πάχος στα 16 χιλιοστά, χάρη στην ενιαία κατασκευή από αλουμίνιο και μαγνήσιο αεροδιαστημικής τεχνολογίας. Ο εξελιγμένος σχεδιασμός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε χώρου, είτε πρόκειται για κάποια καφετέρια, γραφείο ή και τουρνουά esports, τη στιγμή που έχει το ίδιο συνολικό αποτύπωμα με ένα laptop μόλις 15 ιντσών.

Η νέα σειρά Lenovo Legion Slim 7 προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ισχύ και επιδόσεις, χάρη στους έως και 12ης γενιάς επεξεργαστές Intel Core H ή AMD Ryzen 9 6900 HX. Εκτός αυτού, οι χρήστες θα χρειαστεί να καταφεύγουν σπανιότερα στους φορτιστές τους όταν θα βρίσκονται εκτός έδρας, χάρη στο βελτιωμένο οπίσθιο I/O dashboard με θύρα HDMI 2.1, ενώ θα απολαμβάνουν πρωτοφανή αυτονομία μέσα από την τεράστιας χωρητικότητας μπαταρία των 99,999 Whr και τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως τα 135Whr χάρη στη θύρα USB Type-C.6

H μεγάλη οθόνη 16 ιντσών προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να εισέρχονται σε υποδειγματικά απεικονισμένους κόσμους με ολοζώντανα χρώματα και ρεαλιστικές σκιές, χάρτη στην υποστήριξη ρύθμισης χρωμάτων μέσω λογισμικού, το υψηλό δυναμικό φάσμα και τη χρωματική ακρίβεια έως και DCI P3, χωρίς να επιβαρύνουν τα μάτια τους, καθώς η οθόνη διαθέτει πιστοποίηση TÜV Rheinland Gold Label8. Εντωμεταξύ, σε σχέση με τις συσκευές της προηγούμενης γενιάς, οι νέες προτάσεις της Lenovo Legion Slim 7 series έχουν διευρύνει επίσης την ενεργή επιφάνεια θέασης για την 16 ιντσών οθόνη WQXGA, από το 86 στο 93 τοις εκατό, με αναλογία 16:10, για ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης. Τα μοντέλα της σειράς είναι διαθέσιμα με τρεις επιλογές οθόνης (10), προσφέροντας αστραπιαίους ρυθμούς ανανέωσης έως τα 240Ηz (165Ηz ως αφετηρία) καθώς και προαιρετική Mini-LED7.

Κάτω από το εξαιρετικά κομψό σασί, τα Lenovo Legion Slim 7i και 7 ρυθμίζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο το σύστημα ψύξης Lenovo Legion Coldfront 4.0, την ίδια στιγμή που η Lenovo Legion A.I. Engine 2.0 ισορροπεί τις ενεργειακές απαιτήσεις της κάρτας γραφικών και του επεξεργαστή για καλύτερες επιδόσεις. Οι συσκευές της σειράς προτείνονται με κάρτες γραφικών έως και NVIDIA GeForce RTX 3070 (έως τα 100W Booster TGP) ή AMD Radeon RX 6800S mobile graphics, μνήμη DDR5 και αποθηκευτικές μονάδες 4ης γενιάς PCIe SSD9.

Oι βελτιώσεις σε σχέση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς περιλαμβάνουν: 29% αύξηση στο μέγεθος· 31% μεγαλύτερους ανεμιστήρες από κρυσταλλικό πολυμερές που ταυτόχρονα είναι 40% λεπτότεροι, ενώ περιστρέφονται κατά 100rpm ταχύτερα χάρη στο διπλό σύστημα ανεμιστήρων· επιπρόσθετο σύστημα θερμικής απαγωγής από χαλκό, αποκλειστικά για τη GPU VRAM, καθώς και επίστρωση από ειδικό ψυχτικό υλικό για την ενίσχυση της θερμικής απαγωγής. Εκτός αυτού, οι μηχανικοί της Lenovo ενσωμάτωσαν ένα σύστημα αεραγωγών κάτω από το πληκτρολόγιο, με περισσότερα από 1.172 σημεία εισαγωγής, όπου το κάθε πλήκτρο διαθέτει διακόπτες 1,3 χιλιοστών απαλής επαφής για ταχύτερη, ακριβέστερη απόκριση. Συνολικά, αυτές οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές βελτιώσεις προσφέρουν περιορισμό του θορύβου των ανεμιστήρων κάτω από τα 30 decibel, όταν η συσκευή βρίσκεται σε Stealth Mode, ένταση ήχου που ισούται περίπου με τα επίπεδα ενός ψιθύρου.

Διαθέσιμη σε όλες τις νέες συσκευές Lenovo Legion είναι η ειδική εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί ώστε να καταστήσει το gaming απλό. Η Legion Arena της Lenovo είναι μια gaming πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει όλους τους τίτλους για PC που έχει στην κατοχή του ο χρήστης, σε έναν κεντρικό κόμβο, συνδέοντας δημοφιλείς πλατφόρμες και ψηφιακά καταστήματα, όλα από μία τοποθεσία, για μια ξεκούραστη και αποτελεσματική gaming εμπειρία.

Για περισσότερες φωτογραφίες των προϊόντων, επισκεφτείτε το StoryHub της Lenovo καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση www.lenovo.com/legion

Σημειώσεις

1. Βασίζεται σε συνδυασμό του μεγέθους της οθόνης, των διαστάσεων του προϊόντος και της χωρητικότητας της μπαταρίας. σύμφωνα με μια εσωτερική έρευνα που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2022, συγκρίνοντας υπολογιστές παιχνιδιών 16" που διανέμονται από παγκόσμιους κατασκευαστές υπολογιστών που αποστέλλουν > 1 εκατομμύριο μονάδες παγκοσμίως ετησίως.

2. Βασίζεται στο σύστημα που υποστηρίζει πάνω από 175 Watt γραφικής επεξεργαστικής ισχύος από την αποκλειστική κάρτα γραφικών. σύμφωνα με μια εσωτερική έρευνα που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2022, συγκρίνοντας υπολογιστές παιχνιδιών 16" που διανέμονται από παγκόσμιους κατασκευαστές υπολογιστών που αποστέλλουν > 1 εκατομμύριο μονάδες παγκοσμίως ετησίως.

3. Σύμφωνα με μια εσωτερική έρευνα που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2022, με βάση συγκρίσεις φορητών υπολογιστών παιχνιδιών 16 ιντσών που διανέμονται από παγκόσμιους κατασκευαστές υπολογιστών που αποστέλλουν > 1 εκατομμύριο μονάδες παγκοσμίως ετησίως.

4. Σύμφωνα με μια εσωτερική έρευνα που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2022, με βάση συγκρίσεις φορητών υπολογιστών παιχνιδιών 16 ιντσών που διανέμονται από παγκόσμιους κατασκευαστές υπολογιστών που αποστέλλουν > 1 εκατομμύριο μονάδες παγκοσμίως ετησίως.

5. Προαιρετικά κλειδιά με δυνατότητα ανταλλαγής που είναι διαθέσιμα στα νέα Lenovo Legion 7i (16”, 7) και Lenovo Legion 7 (16”, 7) περιλαμβάνονται με την αγορά στο κουτί.

6. Όλοι οι ισχυρισμοί για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές υπό βέλτιστες συνθήκες εργαστηρίου και δικτύου. Η πραγματική απόδοση της μπαταρίας ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διαμόρφωση και η χρήση του προϊόντος, το λογισμικό, οι συνθήκες λειτουργίας, η ασύρματη λειτουργικότητα, οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας, η φωτεινότητα της οθόνης και άλλοι παράγοντες. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειωθεί φυσικά με το χρόνο και τη χρήση.

7. Το προαιρετικό πάνελ mini-LED αναμένεται να είναι διαθέσιμο αργότερα το 2022 στο Lenovo Legion Slim 7i (16”, 7). Οι ημερομηνίες στο ράφι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφία και τα προϊόντα/χαρακτηριστικά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προσφορές προϊόντων, τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

8. Το σήμα πιστοποίησης TÜV Rheinland υποδηλώνει ότι ένα προϊόν έχει εξεταστεί σύμφωνα με αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας από διαπιστευμένο τρίτο μέρος και υποστηρίζεται από τακτικές εργοστασιακές επιθεωρήσεις.

9. Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη και ποικίλλει λόγω πολλών παραγόντων, όπως η μορφοποίηση και το λειτουργικό σύστημα κ.λπ. που χρησιμοποιεί μέρος αυτής της χωρητικότητας. Η διαθέσιμη χωρητικότητα ενδέχεται να αλλάξει με ενημερώσεις λογισμικού.

10. Οι επιλογές χρώματος και πάνελ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφία και τη διαθεσιμότητα. Η Lenovo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προσφορές προϊόντων, τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Τα LENOVO και LENOVO LEGION είναι εμπορικά σήματα της Lenovo. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum. Το TÜV είναι σήμα κατατεθέν του Ομίλου TÜV Rheinland. Οι επωνυμίες Intel, Intel Core και Intel Killer είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. ©2022 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες AMD, FreeSync, Radeon, RDNA, Ryzen και συνδυασμοί τους είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Τα NVIDIA, GEFORCE και RTX είναι εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation, Inc. Τα One Dolby, Dolby Vision και Dolby Atmos είναι μεταξύ των κατατεθέντων και μη κατατεθέντων εμπορικών σημάτων της Dolby Laboratories, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Το Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ©2022, Lenovo Group Limited.