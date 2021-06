Σαρλ Μισέλ: H G7 θα επιταχύνει τη διανομή εμβολίων κατά του κορονοϊού παγκοσμίως

Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή και διανομή εμβολίων κατά της COVID-19 σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση για εμβόλια, και εδώ η ΕΕ έχει αναλάβει την ηγεσία. Εταίροι έχουν ενωθεί τώρα μαζί μας για να επιταχύνουμε την παραγωγή και διανομή εμβολίων σε όλο τον κόσμο, είπε ο Μισέλ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Twitter.

