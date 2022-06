H βιομηχανία ελαστικών Yokohama ξεκινά πρακτικές δοκιμές της υπηρεσίας υποστήριξης ελαστικών, για εταιρείες ταξί

Η Yokohama Rubber Co., Ltd., ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει πρακτικές δοκιμές του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της πίεσης του αέρα των ελαστικών (TPRS), ως υποστηρικτική υπηρεσία για εταιρείες ταξί. Οι δοκιμές ξεκίνησαν τον Μάιο και διεξάγονται μαζί με τη θυγατρική πώλησης ελαστικών της εταιρείας Yokohama Tire Japan Co., Ltd., και σε συνεργασία με τις Kyoto Taxi Co., Ltd., και Koshin Taxi Co. Η δοκιμή TPRS διεξάγεται με τη χρήση αισθητήρων πίεσης αέρα στα ελαστικά που αναπτύχθηκαν από την Yokohama Rubber, προσαρτημένοι στην εσωτερική επιφάνεια ελαστικών σε ταξί των δύο εταιρειών, που κινούνται στη Περιφέρεια του Kyoto και στις γύρω περιοχές.

Το TPRS της Yokohama Rubber είναι μια απάντηση στις αλλαγές που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως το CASE*1 και το MaaS*2. Η τρέχουσα πρακτική δοκιμή του συστήματος στοχεύει στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων του για τις εταιρείες ταξί, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση και την αλλαγή ελαστικών. Η δοκιμή θα εξετάσει επίσης τα οφέλη του συστήματος για τις εταιρείες ταξί, όπως την συμβολή του στην ασφαλή λειτουργία του οχήματος και στην βελτίωση της οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου. Χρησιμοποιώντας το TPRS, η Yokohama Rubber στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που συμβάλλει στην ασφάλεια των οδηγών και ενισχύει την λειτουργικότητα του οχήματος, με οικονομικά οφέλη.

Το TPRS επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, της θερμοκρασίας και της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από τη συμβολή στη σημαντική εξοικονόμηση εργασίας κατά τη συντήρηση των ελαστικών, το TPRS θα βοηθήσει στην αποφυγή παρατυπιών στα αποτελέσματα επιθεώρησης, στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών που προκαλούν ατυχήματα, στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου, στη διατήρηση της σωστής πίεσης των ελαστικών κ.α. Τα δεδομένα του συστήματος αποθηκεύονται σε έναν cloud server, σε πραγματικό χρόνο.

Οι πρωτοβουλίες CASE και MaaS που περιλαμβάνονται στο Yokohama Transformation 2023 (YX2023), το μεσοπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης της Yokohama Rubber για τις χρήσεις 2021-2023, περιλαμβάνουν την προώθηση μιας νέας υπηρεσίας διαχειριστικών λύσεων ελαστικών, που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός SensorTire (Internet of Things [IoT ] ελαστικού) με λειτουργικότητα ανίχνευσης και ισχυρότερες, πιο ευέλικτες δυνατότητες υπηρεσιών . Τον Φεβρουάριο του 2021, η Yokohama Rubber ανακοίνωσε το SensorTire Technology Vision, ένα μεσο-μακροπρόθεσμο όραμα τεχνολογικής ανάπτυξης για αισθητήρες ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων. Στόχος αυτού του νέου οράματος είναι να παρέχει συνεχή υποστήριξη για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις μεταβολές στη ζήτηση κινητικότητας, παρέχοντας δεδομένα που λαμβάνονται από ελαστικά, εξοπλισμένα με. Για την επίτευξη των στόχων αυτού του οράματος, η Yokohama Rubber πραγματοποιεί πρακτικές δοκιμές με συνεργάτες από διάφορες βιομηχανίες.

*1: Ακρωνύμιο για κοινή χρήση αυτοκινήτων και συναφών υπηρεσιών.

*2: Mobility as a Service. Η παροχή μέσω πακέτων αναζήτησης, κράτησης, πληρωμής και άλλων συναφών λειτουργιών βέλτιστων συνδυασμών δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων υπηρεσιών κινητικότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών κινητικότητας των κατοίκων μιας περιοχής και των ταξιδιωτών.