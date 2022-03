Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Φέρεται να προέβλεψε ότι η ουκρανική ήττα ήταν θέμα ωρών

«Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Λίντνερ φέρεται να είπε στον πρέσβη της Ουκρανίας Μέλνικ Αντρίι την ημέρα της εισβολής ότι δεν είχε νόημα να σταλούν όπλα στο Κίεβο επειδή «σας απομένουν λίγες μόλις ώρες» προτού η Μόσχα εγκαταστήσει κυβέρνηση ανδρείκελων» γράφει ο ανταποκριτής του Reuters στο Βερολίνο, επικαλούμενος δηλώσεις του ίδιου του Ουκρανού Πρέσβη στη FAZ.

German FinMin Lindner apparently told Ukraine’s ambassador ⁦@MelnykAndrij⁩ on the day of the invasion there was no point in sending Kyiv weapons because “you’ve only got a few hours left” before Moscow installs a puppet govt.https://t.co/Apz0tDclMS pic.twitter.com/jMSicZIbFh