Γερμανός πρέσβης: Απαράδεκτη η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

Υπέρ της Ελλάδας τάσσεται ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, αναφορικά με το θέμα του τουρκικού χάρτη που δείχνει ελληνικά νησιά, μεταξύ αυτών και την Κρήτη, στην τουρκική επικράτεια, δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει ότι είναι «απαράδεκτη η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας» ενώ κοινοποιεί την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία καλεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να πάρει θέση ως προς τον απαράδεκτο αυτόν χάρτη.

The German🇩🇪 position is clear: Any questioning of Greece?s 🇬🇷 territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP